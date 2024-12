Рейтинг Фокуса "Украинец года": Мстислав Чернов, получивший "Оскар" за ленту "20 дней в Мариуполе"

Фокус подводит итоги 2024 года голосованием за звание "Украинца года". Редакция выбрала 10 номинантов по ряду критериев, среди которых патриотизм, помощь фронту, преданность своему делу и ответственность перед обществом. Голосование продлится до 20 декабря. Уже 23 декабря редакция опубликует имя победителя.

До этого года имя Мстислава Чернова было известно только любителям документальной фотографии, однако оно прославилось на весь мир, когда он уже как режиссер-документалист завоевал "Оскар" за свою ленту "20 дней в Мариуполе", которую делал в соавторстве с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко. На Чернова в этом году просто сыпались премии, где он запомнился еще и содержательными речами, которые охотно цитировали мировые медиа.

Карьера Мстислава началась в харьковском информагентстве MediaPort. Он освещал Евромайдан в 2013-2014 годах, войну на востоке Украины, последствия катастрофы Boeing 777 Malaysia Airlines, войну в Сирии и Ираке. Его фото стали публиковать ведущие мировые издания: The New York Times, Washington Post, Forbes, The Guardian, The Daily Telegraph, Daily Mail, Le Monde, Deutsche Welle.

Съемочная команда от Associated Press во главе с Мстиславом Черновым выехала в приморский город Донецкой области 23 февраля 2022 года. Они оказались в Мариуполе всего за час до полномасштабного вторжения РФ. После того как мегаполис окружили, Чернов и Малолетка три недели фиксировали военные преступления оккупантов в Мариуполе. Было снято 30 часов видео, но отправить удалось по интернету только 40 минут. Остальной материал был вывезен с большим риском на жестких дисках через российские блокпосты. Потом множество кадров облетели мировые медиа, а фото с территории обстрелянного оккупантами роддома №3 с роженицей Ириной Калининой, вскоре скончавшееся от полученных травм, стало символом варварского вторжения.

Победа фильма о блокаде Мариуполя имеет историческое значение. Во-первых, это первый украинский фильм, который попал в номинацию на премию Американской киноакадемии. Прежде это не удавалось ни одной национальной картине с 2003 года. А во-вторых, он сразу получил самый престижный приз на планете в сфере кинематографа. Можно отметить, помимо шокирующего фактажа и оригинальную структуру "20 дней" с авторскими комментариями Чернова.

Со сцены в Лос-Анжелесе 11 марта Мстислав сказал сильную речь, которую разобрали на цитаты: "Я благодарен. Но наверняка я буду первым режиссером на этой сцене, который хотел бы не делать этот фильм. Я хотел бы иметь возможность обменять это на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, — заявил режиссер на сцене. — Я бы отдал эту награду, чтобы Россия не убивала моих земляков, освободила всех украинских военных и гражданских, которые сейчас в тюрьмах. Но я не могу изменить прошлое. Но все мы можем сделать так, что правда победит. И люди Мариуполя, как и все другие, кто отдал свои жизни, никогда не будут забыты. Потому что кинематограф формирует воспоминания, а воспоминания формируют историю. Потому спасибо вам всем, спасибо Украине! Слава Украине!"

На пресс-конференции после вручения "Оскара" Мстислав Чернов напомнил, что Украина до сих пор нуждается в поддержке: "Хочу напомнить, что вчера была годовщина атаки на роддом в Мариуполе. Это важный и символичный момент. Этот момент стал символом военных преступлений, которые Россия совершила в Украине. Сейчас, к сожалению, тема помощи Украине стала предметом споров среди политиков во всем мире. Я надеюсь, что наш фильм напомнит всем: это гуманитарная катастрофа, а не политический вопрос. Это вопрос помощи людям, которых атакуют и убивают. Мариуполь представляет все украинские города, которые были уничтожены. Мы имеем честь говорить об Украине и этих городах, которые были оккупированы, напоминать миру, что важно помогать и думать, как остановить это вторжение".

За этот фильм Чернов так же получил Пулитцеровская премию, BAFTA-2024 за "Лучший документальный фильм", Премию гильдии режиссеров США, а также Национальная премию им. Тараса Шевченко в Украине. В течение последнего времени выставки фотографий Мстислава Чернова прошли практически по всему миру: США, Канада, Чехия, Франция, Индия, Германия, Грузия, Италия, Украина и в других странах.

Сейчас Чернов завершает работу над новым фильмом о контрнаступлении ВСУ в 2023 году. Он с командой монтирует фильм в США. "Мы сейчас спим в монтажной комнате", – рассказал режиссер во время Kyiv Media Week-2024 в начале октября.

Режиссер сам снял часть материала в июне, июле и октябре 2023 года во время наступления украинской армии на Херсонском направлении, а в августе и сентябре того же года он фиксировал события в Авдеевке и Клещиевке, что под Бахмутом.

Чернов рассказывал, что непросто найти финансирование за границей на кино о войне, даже несмотря на то, что у него уже есть имя: "Инвесторы опасаются вкладывать средства на этапе производства, если герой или режиссер могут погибнуть. Гораздо легче найти деньги для готового продукта".

Мстислав Чернов считает, что за последние 10 лет именно из фотографов "выросло" новое поколение талантливых украинских режиссеров-документалистов.

"Я уверен, что сейчас их работа не менее важна, чем работа военных, медиков, волонтеров или спасателей, ведь следующие поколения будут знать о том, что происходит сейчас благодаря им", — считает Чернов.

Режиссер был приглашен в жюри Киноакадемии "Оскара" в 2025 году.

