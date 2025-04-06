Украинский режиссер выиграла престижную премию за клип к песне Леди Гаги (видео)

Украинский режиссер и клипмейкер Таню Муиньо победила в престижной премии Hollywood Music Video Awards, которая состоялась в американском Лос-Анджелесе. Она стала лучшим режиссером за клип к песне Леди Гаги

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Об этом говорится на странице премии в социальной сети Instargam.

Украинского клипмейкера признали лучшим режиссером за клип для Леди Гаги на трек Disease. Впоследствии режиссер в своем Instagram похвасталась почетной наградой.

Награда Hollywood Music Video Awards (фото: Instagram/tanumuino)

Клип, который сняла Муиньо для известной американской певицы, также получил награду за лучший грим и прически. Такой работу украинки отметили наградой MTV Video Music Awards Japan в номинации "Лучшее видео сольного исполнителя".

Клип Леди Гаги "Disease" (дословно "болезнь", "недуг") сама певица сталкивается с разными версиями себя, и предстает в образах "внутренних демонов", над которыми пытается восстановить контроль над самыми глубокими страхами.

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