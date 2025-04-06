Українська режисерка виграла престижну премію за кліп до пісні Леді Гаги (відео)

Українська режисерка та кліпмейкерка Таню Муіньо перемогла у престижній премії Hollywood Music Video Awards, яка відбулася в американському Лос-Анджелесі. Вона стала найкращою режисеркою за кліп до пісні Леді Гаги

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Про це йдеться на сторінці премії в соціальній мережі Instargam.

Українську кліпмейкеру визнали найкращою режисеркою за кліп для Леді Гаги на трек Disease. Згодом режисерка у своєму Instagram похвалилася почесною нагородою.

Нагорода Hollywood Music Video Awards (фото: Instagram/tanumuino)

Кліп, який зняла Муіньо для відомої американської співачки, також отримав нагороду за найкращий грим і зачіски. Такою роботу українки відзначили нагородою MTV Video Music Awards Japan у номінації "Найкраще відео сольного виконавця".

Кліп Леді Гаги "Disease" (дослівно "хвороба", "недуга") сама співачка стикається з різними версіями себе, і постає в образах "внутрішніх демонів", над якими намагається відновити контроль над найглибшими страхами.

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