Рідна донька Емінема народила первістка: як назвали хлопчика (фото)

52-річний Маршалл Брюс Метерс III, більш відомий під псевдонімом Емінем, тепер у новому статусі — дідуся. Його донька Гейлі Джейд Скотт народила першу дитину.

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Про це молода мама повідомила на своїй сторінці в Instagram, назвавши й ім'я малюка.

На знімку — хлопчик у світло-блакитному светрі з капюшоном. Над його головою табличка з написом "Елліот Маршалл МакКлінток 03.14.25", що свідчить про те, що Скотт назвала свого маленького хлопчика другим ім'ям на честь свого батька, чиє справжнє ім'я – Маршалл Метерс.

Гейлі та її чоловік Еван МакКлінток, як видно з дати, стали батьками ще 14 березня, але тримали це в секреті, оголосивши радісну новину через 11 днів.

Батьки назвали хлопчика Елліот Маршалл МакКлінток Фото: Instagram hailiejade

Елліот Маршалл МакКлінток народився 14 березня

"Щасливого терміну пологів//3 тижні на Землі, малюк", – підписала фото дочка репера. Сам Емінем, на сторінку якого підписані 45,4 млн осіб, ніяк не прокоментував народження онука.

Під час останнього епізоду подкасту Just a Little Shady перед народженням сина Гейлі зізнавалася, що дуже хвилюється перед зустріччю з дитиною.

"Так дивно думати про це... Я навіть не можу це вкласти в голові. Я повинна зустрітися з цією людиною, яку я створила. Який він матиме вигляд? Якою вона буде... якою буде її особистість? Це дивно, але дуже хвилююче", – говорила вона.

Про вагітність пара розповіла в жовтні минулого року, поділившись у соцмережі кількома моментами свого життя як майбутніх батьків. Серед іншого вони показали і дитячу кімнату дитини. Місяцем пізніше вони повідомили, що чекають на хлопчика.

Емінем присвятив кліп своїй доньці

Зі свого боку Емінем, дізнавшись про вагітність єдиної рідної доньки, випустив зворушливий кліп на свою пісню "Temporary", де були представлені десятки старих домашніх відео його Гейлі. Ближче до кінця ролика він додав кадри, де його дочка розповідає йому, що чекає на свою першу дитину від чоловіка. Вона вручила батькові синю футбольну майку з написом "Дідусь" і номером 1, а також знімок УЗД.

Музикант, зрозумівши, про що йдеться, не зміг стримати сліз.

Для Емінема народження доньки стало подією, яка змінила його життя. У 2001 році він говорив, що привітання доньки стало для нього "справжнім дзвінком пробудження".

"Вона змусила мене зібратися з духом — зробити щось у своєму житті і старатися в 10 квадрильйонів разів більше, ніж раніше. Усе, що я роблю зараз, – це для Гейлі... гроші – це для її коледжу".

Дівчина виросла в Детройті з батьком Емінемом (справжнє ім'я Маршалл Брюс Метерс III) і матір'ю Кім Скотт. Вона навчалася в середній школі Chippewa Valley High School (2014) і вивчала психологію в Мічиганському державному університеті.

У неї є зведені сестра Алайна Марі Метерс і брати Стіві Лейн Метерс і Паркер Скотт.

Раніше Фокус писав, що мати Емінема померла в 69 років у грудні минулого року.