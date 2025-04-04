Родная дочь Эминема родила первенца: как назвали мальчика (фото)

52-летний Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем, теперь в новом статусе – дедушки. Его дочь Хейли Джейд Скотт родила первого ребенка.

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Об этом молодая мама сообщила на своей странице в Instagram, назвав и имя малыша.

На снимке – мальчик в светло-голубом свитере с капюшоном. Над его головой табличка с надписью "Эллиот Маршалл МакКлинток 03.14.25", что говорит о том, что Скотт назвала своего маленького мальчика вторым именем в честь своего отца, чье настоящее имя — Маршалл Мэтерс.

Хейли и ее муж Эван МакКлинток, как видно по дате, стали родителями еще 14 марта, но держали это в секрете, объявив радостную новость спустя 11 дней.

Родители назвали мальчика Эллиот Маршалл МакКлинток Фото: Instagram hailiejade

Эллиот Маршалл МакКлинток родился 14 марта

"Счастливого срока родов//3 недели на Земле, малыш", — подписала фото дочь рэпера. Сам Эминем, на страницу которого подписаны 45,4 млн человек, никак не прокомментировал рождение внука.

Во время последнего эпизода подкаста Just a Little Shady перед рождением сына Хейли признавалась, что очень волнуется перед встречей с ребенком.

"Так странно думать об этом… Я даже не могу это уложить в голове. Я должна встретиться с этим человеком, которого я создала. Как он будет выглядеть? Каким он будет… какой будет его личность? Это странно, но очень волнительно"., – говорила она.

О беременности пара рассказала в октябре прошлого года, поделившись в соцсети несколькими моментами своей жизни в качестве будущих родителей. Среди прочего они показали и детскую комнату ребенка. Месяцем позже они сообщили, что ждут мальчика.

Эминем посвятил клип своей дочери

В свою очередь Эминем, узнав о беременности единственной родной дочери, выпустил трогательный клип на свою песню "Temporary", где были представлены десятки старых домашних видео его Хейли. Ближе к концу ролика он добавил кадры, где его дочь рассказывает ему, что ждет своего первого ребенка от мужа. Она вручила отцу синюю футбольную майку с надписью "Дедушка" и номером 1, а также снимок УЗИ.

Музыкант, поняв, о чем речь, не смог сдержать слез.

Для Эминема рождение дочери стало событием, которое изменило его жизнь. В 2001 году он говорил, что приветствие дочери стало для него "настоящим звонком пробуждения".

"Она заставила меня собраться с духом – сделать что-то в своей жизни и стараться в 10 квадриллионов раз больше, чем раньше. Все, что я делаю сейчас, — это для Хейли… деньги — это для ее колледжа".

Девушка выросла в Детройте с отцом Эминемом (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III) и матерью Ким Скотт. Она училась в средней школе Chippewa Valley High School (2014) и изучала психологию в Мичиганском государственном университете.

У нее есть сводные сестра Алайна Мари Мэтерс и братья Стиви Лейн Мэтерс и Паркер Скотт.

Ранее Фокус писал, что мать Эминема скончалась в 69 лет в декабре прошлого года.