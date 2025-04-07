Невеста Джеффа Безоса затмила гостей премии Breakthrough Prize (фото)

55-летняя невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес посетила церемонию вручения премии в области науки Breakthrough Prize 2025 в компании миллиардера и сияла на ковровой дорожке в роскошном красном платье с пышным декольте.

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Как пишет Red Carpet Fashion Awards, она отдала предпочтение архивному наряду.

В рубиново-красном шелковом наряде от бренда John Galliano из осенней коллекции 1994 года дизайнера São Schlumberger Лорен Санчес выглядела так, будто она сошла во времени прямо из модной фантазии. Мастерство косого кроя, струящийся шелк, облегающий изгибы, глубокий вырез на тонких бретелях с драпированным передним накладным элементом создавали образ на миллион. Кстати, в свое время в этом платье сияла легендарная актриса Софи Лорен.

Изюминкой образа Лопен стал клатч с кристаллами в виде астронавта от Judith Leiber за $6 тысяч. Таким образом Санчес еще раз напомнила миру, что 14 апреля отправится в космос в пятью другими знаменитыми женщинами на ракете, разработанной аэрокосмической компанией ее жениха Blue Origin.

Завершали ансамбль бриллиантовые серьги и ожерелье.

Позже Лорен поделилась фотографиями с мероприятия в Instagram и написала: "Для меня большая честь вручить сегодня награду на церемонии вручения премии @breakthrough Breakthrough Prize — в честь ученых и исследователей, формирующих наше будущее самыми необычными способами".

Она добавила: "Еще более особенно — делить сцену с блестящим и вдохновляющим @iamwill", отметив рэпера группы Black Eyed Peas will.i.am.

Уже летом Лорен Санчес выйдет замуж за миллиардера. Их с Безосом свадьба пройдет в Венеции. Грядущее мероприятие и масштабная подготовка к нему уже вызвали недовольство у итальянских СМИ, и мэру города Луиджи Бругнаро пришлось срочно оправдываться.

Что известно о премии Breakthrough Prize

Премия Breakthrough Prize, широко известная как "Оскар" от науки, создана в честь прорывных открытий в научном мире основателями-спонсорами Сергеем Брином, Присциллой Чан и Марком Цукербергом, Джулией и Юрием Мильнерами и Энн Войжитски.

Шесть премий Breakthrough Prize по $3 миллиона каждая были вручены в области естественных наук, фундаментальной физики и математики. Кроме того, фонд объявил, что восемь физиков и математиков, начинающих карьеру, разделят шесть премий New Horizons Prize по $100 000 долларов. Три женщины-математика, недавно получившие докторскую степень, получат по $50 000 rаждая. В этом году призовой фонд составил $18,75 миллиона долларов, в результате чего сумма, присужденная за 14 лет премии Breakthrough Prize, превысила $326 долларов.

Ранее Фокус писал, что Лорен Санчес показала взрослого сына Никко.