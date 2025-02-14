Невеста миллиардера Джеффа Безоса показала взрослого сына Никко (фото)

У звезды есть трое детей от разных мужчин. Старшему Никко исполнилось 24 года.

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Американская журналистка Лорен Санчес показала взрослого сына Никко от футболиста Тони Гонсалеса. Кадрами старшего наследника невеста миллиардера Джеффа Безоса поделилась в Instagram.

55-летняя Санчес трогательно поздравила Никко с днем рождения. Ему исполнилось 24 года.

"От этих первых озорных улыбок до просмотра, как ты прокладываешь свой собственный путь... мое сердце полно. Ты всегда двигался в своем ритме, с приключениями, но всегда такой спокойный посреди шторма и такой трудолюбивый. Твоя стойкая благодать продолжает меня удивлять. Еще одно путешествие вокруг солнца, и все равно, ты каждый день учишь меня чему-то новому. Я ТАК тебя люблю. С днем рождения, Никко", — написала будущая жена Джеффа Безоса.

Никко Гонсалес

На кадрах именинник позировал после прыжка с парашютом, совсем маленьким, с обнаженным торсом на борту яхты и с домашним любимцем.

Никко — старший из трех детей Лорен Санчес, его отец — футболист Тони Гонсалес. Юноша строит модельную карьеру. А от брака с Патриком Уайтселом телеведущая воспитывает 18-летнего сына Эвана и 17-летнюю дочь Эллу.

Сейчас Лорен помолвлена с миллиардером и основателем Amazon Джеффом Безосом.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Напомним, Марк Цукерберг проявил интерес к Лорен Санчес.

Также Фокус писал о реакции сети на интерес Цукерберга к декольте невесты Джеффа Безоса.