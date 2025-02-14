Наречена мільярдера Джеффа Безоса показала дорослого сина Нікко (фото)
У зірки є троє дітей від різних чоловіків. Старшому Нікко виповнилося 24 роки.
Американська журналістка Лорен Санчес показала дорослого сина Нікко від футболіста Тоні Гонсалеса. Кадрами старшого спадкоємця наречена мільярдера Джеффа Безоса поділилася в Instagram.
55-річна Санчес зворушливо привітала Нікко з днем народження. Йому виповнилося 24 роки.
"Від цих перших бешкетних посмішок до перегляду, як ти прокладаєш свій власний шлях… моє серце повне. Ти завжди рухався у своєму ритмі, з пригодами, але завжди такий спокійний посеред шторму і такий працьовитий. Твоя стійка благодать продовжує мене дивувати. Ще одна подорож навколо сонця, і все одно, ти кожного дня вчиш мене чомусь новому. Я ТАК тебе люблю. З днем народження, Нікко", — написала майбутня дружина Джеффа Безоса.
На кадрах іменинник позував після стрибка з парашутом, зовсім маленьким, з оголеним торсом на борту яхти та з домашнім улюбленцем.
Нікко — старший із трьох дітей Лорен Санчес. Його батько — футболіст Тоні Гонсалес. Юнак будує модельну карʼєру. А від шлюбу з Патріком Вайтселом телеведуча виховує 18-річного сина Евана та 17-річну дочку Еллу.
Наразі Лорен заручена з мільярдером та засновником Amazon Джеффом Безосом.
Нагадаємо, Марк Цукерберг проявив інтерес до Лорен Санчес.
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