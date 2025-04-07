Наречена Джеффа Безоса затьмарила гостей премії Breakthrough Prize (фото)

55-річна наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес відвідала церемонію вручення премії в галузі науки Breakthrough Prize 2025 у компанії мільярдера і сяяла на килимовій доріжці в розкішній червоній сукні з пишним декольте.

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Як пише Red Carpet Fashion Awards, вона віддала перевагу архівному вбранню.

У рубіново-червоному шовковому вбранні від бренду John Galliano з осінньої колекції 1994 року дизайнера São Schlumberger Лорен Санчес мала такий вигляд, ніби вона зійшла в часі прямо з модної фантазії. Майстерність косого крою, струмливий шовк, що облягає вигини, глибокий виріз на тонких бретелях з драпірованим переднім накладним елементом створювали образ на мільйон. До речі, свого часу в цій сукні сяяла легендарна актриса Софі Лорен.

Родзинкою образу Лопен став клатч з кристалами у вигляді астронавта від Judith Leiber за $6 тисяч. Таким чином Санчес ще раз нагадала світові, що 14 квітня вирушить у космос із п'ятьма іншими знаменитими жінками на ракеті, розробленій аерокосмічною компанією її нареченого Blue Origin.

Завершували ансамбль діамантові сережки і намисто.

Пізніше Лорен поділилася фотографіями із заходу в Instagram і написала: "Для мене велика честь вручити сьогодні нагороду на церемонії вручення премії @breakthrough Breakthrough Prize — на честь науковців і дослідників, що формують наше майбутнє у найнезвичайніші способи".

Вона додала: "Ще більш особливо — ділити сцену з блискучим і надихаючим @iamwill", відзначивши репера групи Black Eyed Peas will.i.am.

Уже влітку Лорен Санчес вийде заміж за мільярдера. Їхнє з Безосом весілля відбудеться у Венеції. Майбутній захід і масштабна підготовка до нього вже викликали невдоволення в італійських ЗМІ, і меру міста Луїджі Бругнаро довелося терміново виправдовуватися.

Що відомо про премію Breakthrough Prize

Премія Breakthrough Prize, широко відома як "Оскар" від науки, створена на честь проривних відкриттів у науковому світі засновниками-спонсорами Сергієм Бріном, Прісциллою Чан і Марком Цукербергом, Джулією та Юрієм Мільнерами та Енн Войжітскі.

Шість премій Breakthrough Prize по $3 мільйони кожна були вручені в галузі природничих наук, фундаментальної фізики та математики. Крім того, фонд оголосив, що вісім фізиків і математиків, які починають кар'єру, розділять шість премій New Horizons Prize по $100 000 доларів. Три жінки-математики, які нещодавно здобули докторський ступінь, отримають по $50 000 гаждая. Цього року призовий фонд склав $18,75 мільйона доларів, внаслідок чого сума, присуджена за 14 років премії Breakthrough Prize, перевищила $326 доларів.

Раніше Фокус писав, що Лорен Санчес показала дорослого сина Нікко.