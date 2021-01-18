Так ми не переможемо. Чому мовні заборони — це шлях в нікуди

З приводу нових мовних норм, що вступили в силу 16.01. Для мене головне — хороший сервіс і якісне обслуговування. Мені комфортно двома мовами. І навіть не двома.

Я не вважаю боротьбу з російською мовою в літературі, поезії і сфері обслуговування боротьбою з Імперією.

Це, скоріше, боротьба протікає в уявній країні, причому, з тарганами в голові у частини показово патріотичної публіки.

Так, українська має бути державною. Без сумніву.

Це мова країни, мову всіх її служб і документів, мова чиновників — всі, хто працює на державу, зобов'язані використовувати його в офіційний. Будинки — хоч на суахілі, але на держслужбі — будьте ласкаві мовою.

Але наказувати приватному бізнесу... тут вже вибачте. Дурість несусвітня.

Немає сенсу приймати закони, які не виконуватимуть.

Якщо більше книг купується російською, то друкувати їх треба пропорційно попиту, а не відповідно до ідіотського наказу.

Видавець не друкує макулатуру, він продає книги. Або купуйте у нього всі книги українською, які ринком не затребувані.

Пропорцію мовних уподобань можна встановити зверху. Її можна змінити лише створенням унікального, затребуваного контенту.

Для прикладу: Океан Ельзи і Вакарчук зробили для популяризації та розвитку інтересу до української мови більше, ніж всі борцуни з російським за весь час незалежності.

Інтерес до мови, до її вивчення, вживання, стимул до її розвитку — це застосування мови при створенні якісного, затребуваного контенту творчими талановитими людьми.

Національну літературу, кіномистецтво, театр, живопис, музику створюють не укази чиновників, які не придумані квоти і пропорції, а обдаровані носії мови і національних традицій.

Відкрийте класний ресторан національної кухні, де за спілкування українською мовою покладені знижка 10% і безкоштовна чарка "на коня", і ви побачите, як заговорять мовою страшенні мовні шовіністи.

Зробіть, нарешті, українську літературну премію з гідним фондом і осудним журі. Наприклад, президентську премію. Або премію Рошен.

Підтримуйте добрі, а не ідеологічно правильні кінопроекти.

Гроші на найважливіше з мистецтв не треба "пиляти", їх треба вкладати в престиж країни. Неважливо, якою мовою знятий фільм. Головне, він український і талановитий.

Ми ж доводимо, що киянин Булгаков — український письменник? Так і Slava Tsukerman — наш, київський режисер!

Фільм, знятий в Україні? Може бути будь-якою мовою, субтитри — це недорого.

Спектакль — та ж історія.

Пісні — взагалі без питань.

Просто підтримуйте кращих, а не правильних.

Піднімайте престиж своєї мови не намагаючись принизити або дискримінувати мову другої половини співвітчизників.

Мова половини населення України по факту не може бути "мовою ворога". Мова взагалі не може бути ворогом. Це параноя.

Не намагайтеся наказувати приватному бізнесу, він не послухає. Ви затр@@хаєтеся бігати і штрафувати. І результату не буде. Будуть невдоволення і саботаж.

Людям повинно бути комфортно в країні. Нехай вони говорять татарською, івритом або монгольською, якщо це влаштовує споживачів їх послуг.

Але введіть мовний іспит для отримання громадянства. Громадянин зобов'язаний на певному рівні знати історію, мову і Конституцію країни проживання.

Зобов'яжемо чиновників знати мову держави, але надавати послуги населенню незалежно від мови звернення.

Чи не придумуйте. Візьміть приклад з США. Просто повторіть модель, і буде вам розуміння і щастя.

Насильством ніколи не добитися щирої любові. Але, можна зробити так, щоб тебе полюбили. Терпінням, ласкою, розумінням, участю.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.