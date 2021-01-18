Так мы не победим. Почему языковые запреты — это путь в никуда

По поводу новых языковых норм, вступивших в силу 16.01. Для меня главное — хороший сервис и качественное обслуживание. Мне комфортно на двух языках. И даже не на двух.

Я не считаю борьбу с русским языком в литературе, поэзии и сфере обслуживания борьбой с Империей.

Это, скорее, борьба протекающая в воображаемой стране, причем, с тараканами в голове у части показательно патриотической публики.

Да, украинский должен быть государственным. Несомненно.

Это язык страны, язык всех ее служб и документов, язык чиновников — все, кто работает на государство, обязаны использовать его в официале. Дома — хоть на суахили, но на госслужбе — извольте мовою.

Но приказывать частному бизнесу… тут уж увольте. Глупость несусветная.

Нет смысла принимать законы, которые не будут выполнять.

Если больше книг покупается на русском, то печатать их надо пропорционально спросу, а не в соответствии с идиотским приказом.

Издатель не печатает макулатуру, он продает книги. Или покупайте у него все книги на украинском, которые рынком не востребованы.

Пропорцию языковых предпочтений нельзя установить сверху. Ее можно изменить лишь созданием уникального, востребованного контента.

Для примера: Океан Эльзы и Вакарчук сделали для популяризации и развития интереса к украинской мове больше, чем все борцуны с русским за все время независимости.

Интерес к языку, к его изучению, употреблению, стимул к его развитию — это применение языка при создании качественного, востребованного контента творческими талантливыми людьми.

Национальную литературу, киноискусство, театр, живопись, музыку создают не указы чиновников, не придуманные квоты и пропорции, а одаренные носители языка и национальных традиций.

Откройте классный ресторан национальной кухни, где за общение на украинском языке положены скидка 10% и бесплатная чарка "на коня", и вы увидите, как заговорят на мове отъявленные языковые шовинисты.

Сделайте, наконец-то, украинскую литературную премию с достойным фондом и вменяемым жюри. Например, президентскую премию. Или премию Рошена.

Поддерживайте хорошие, а не идеологически правильные кинопроекты.

Деньги на важнейшее из искусств не надо "пилить", их надо вкладывать в престиж страны. Неважно, на каком языке снят фильм. Главное, он украинский и талантливый.

Мы же доказываем, что киевлянин Булгаков — украинский писатель? Так и Slava Tsukerman — наш, киевский режиссер!

Фильм, снятый в Украине? может быть на любом языке, субтитры — это недорого.

Спектакль — та же история.

Песни — вообще без вопросов.

Просто поддеживайте лучших, а не правильных.

Поднимайте престиж своего языка не пытаясь унизить или дискриминировать язык второй половины соотечественников.

Язык половины населения Украины по факту не может быть "языком врага". Язык вообще не может быть врагом. Это паранойя.

Не пытайтесь приказывать частному бизнесу, он не послушает. Вы затр@@хаетесь бегать и штрафовать. И результата не будет. Будут недовольство и саботаж.

Людям должно быть комфортно в стране. Пусть они говорят на татарском, иврите или монгольском, если это устраивает потребителей их услуг.

Но введите языковой экзамен для получения гражданства. Гражданин обязан на определенном уровне знать историю, язык и Конституцию страны проживания.

Обяжите чиновников знать язык государства, но оказывать услуги населению вне зависимости от языка обращения.

Не придумывайте. Возьмите пример с США. Просто повторите модель, и будет вам понимание и счастье.

Насилием никогда не добиться искренней любви. Но, можно сделать так, чтобы тебя полюбили. Терпением, лаской, пониманием, участием.

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Публикуется с согласия автора.