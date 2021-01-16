Когда язык имеет значение. Чего хотят от государства те украинцы, которые говорят по-русски

Друзья, уже с сегодняшнего дня сферу обслуживания в Украине начнут "трясти" за русский язык. А впереди нас ждет еще много интересного: и того, что анонсировано в тексте закона о языке, и того, что пока нет.

Между тем, статус русского языка был закреплен в ООН, где русский является одним из шести официальных международных языков. По данным исследования W3Techs в марте 2013 года русский язык вышел на второе место по использованию в Интернете. Его используют 5,9% всех сайтов Интернета в масштабе планеты.

А еще есть цифры:

В украинских соцсетях 84% сообщений на русском языке. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы".

Украинский язык доминирует в сфере формального общения – в учебных заведениях (53%), а русский преобладает в неформальном общении – с друзьями, знакомыми (52%) и в интернете (56%). Представьте себе — 80% украинцев за 2020 год не купили ни одной книги на украинском языке!

В целом в украинском сегменте российских социальных сетей ситуация выглядит следующим образом:

TikTok: русский язык – 63,9%, украинский – 36,1%;

Facebook: русский язык – 73,1%, украинский – 26,9%;

Twitter: русский язык – 78,8%, украинский – 21,2%;

Instagram: русский язык – 86,7%, украинский – 13,3%;

YouTube: русский язык — 96,8%, украинский – 3,2%.

Сухие цифры лишь подтверждают давно известный факт. Несмотря на усилия властей, разного рода языковые законопроекты, истерики и угрозы языковых националистов, более половины украинцев читают, пишут и думают на русском!

Люди не требуют для русского языка статуса второго государственного, но требуют, чтобы украинский гражданин, разговаривающий на русском языке, был полностью защищен государством в своих правах.

Почти для трети населения Украины русский язык является родным, то есть таким, которым человек пользуется с рождения.

Согласно ст.10 ч.3 Конституции Украины государство гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка. А ст.24 ч.2 в Украине запрещены все виды привилегий или ограничений по признакам расы, языковому или другими признаками.

Однако на деле мы видим совсем другое: граждане, которые общаются на русском, подвергаются дискриминации.

[ + – ] Наглядный пример работы по углублению противоречий в украинском обществе - Рекомендации от ведомства языкового омбудсмена Тараса Креминя, как украиноязычным гражданам жаловаться на русскоязычных.

В настоящий момент более 9 тысяч человек подписалось под текстом подготовленной мною петиции на сайте президента Зеленского о коррекции действующего закона о языке. Мы не требуем присвоить русскому языку статус второго государственного. Мы не добиваемся уменьшения роли украинского языка. Мы лишь считаем, что должны получить не меньше прав, чем крымские татары и представители национальных меньшинств, использующие языки Евросоюза.

Знаю, что многие из вас деморализованы происходящим и не верят уже ни во что. Не говоря уж об эффективности петиций. Тем не менее, призываю не оставаться в стороне.

Тому, кто не борется, глупо рассчитывать на победу. И совершенно точно никто и никогда не услышит молчуна. А петиция – это маркер. Она – свидетельство того, что мы существуем и готовы отстаивать свои законные права.

Промолчим сейчас и власть имущие поймут, что нас можно игнорировать. На выборах и впредь будут обещать все на свете, а потом делать вид, что ничего подобного не было.

Нет подписей? Значит, и нас с вами тоже нет. И дискриминации тоже не существует. А нас примутся штрафовать за нарушение языкового закона. Штраф там, на минуточку, до 11,9 тысяч гривен. Готовы к этому?

Предпринимателям из сферы обслуживания, к примеру, следует готовиться уже сейчас. С нового 2021-го года закон предусматривает для них специальную процедуру привлечения к ответственности. И это, на фоне карантинных мер, добивающих малый и средний бизнес.

В связи с этим, хочется ответить на наиболее популярные возражения против этой петиции.

1. "В Украине лишь один государственный язык – украинский!"

В петиции мы это положение Конституции не оспариваем. Ни слова о придании русскому языку статуса второго государственного в ней нет. Но то, что украинский является государственным языком, еще не значит, что использование и развитие других языков должно оказаться под запретом. Конституция Украины гарантирует развитие русского языка, который выделен из языков национальных меньшинств во второй части ст. 10 Основного Закона. Вы же не против Конституции?

2. "Жаль, что украинский так и не стал для вас родным!"

Родной язык человеку назначает не государство и даже не общество, а мама, когда затягивает первую в жизни человека колыбельную. Любая информация лучше воспринимается и усваивается именно на родном языке. Именно поэтому так важно, чтобы русскоязычные граждане получали образование на русском.

3. "Нужно быть дураком, чтобы за тридцать лет не выучить украинский язык, проживая в Украине!"

И пять, и десять, и даже тридцать лет назад украинский язык изучали во всех школах нашего государства. Беда в том, что некоторые соотечественники не видят (или отказываются видеть) разницы между изучением языка и обучением на нем.

Зачем русскоязычному школьнику изучать, к примеру, естественные науки на украинском, если на родном русском материал он усвоит лучше? И, при этом, на обязательных уроках украинского еще и украинский дополнительно выучит. Вам "шашечки" или "ехать"?

Сам я успешно применяю украинский в профессиональной деятельности. Готовлю документы на государственном языке и с его же помощью выступаю в суде. Никаких трудностей по этому поводу не испытываю. Хотя и в школе, и в ВУЗе, знания получал на русском.

4. "Украина должна тратить деньги на украинцев, а не оплачивать обучение русскоязычных!"

Не верится, что приходится объяснять взрослым людям элементарное, но речь в петиции идет о русскоязычных гражданах Украины. То есть, об украинцах. Они наделены теми же правами, что и украиноязычные. Просто говорят на другом языке.

Ничто не может служить оправданием ущемлению прав русскоговорящих сограждан. Русскоязычные украинцы – это не национальное меньшинство и не какие-то "пришлые". Такие же украинцы, как и все прочие.

5. "А почему в России нет украинских школ?"

Если вы так озабочены правами граждан Украины, проживающих в Российской Федерации, то задавать этот вопрос нужно не мне. Согласно 12-й статье Конституции Украины, государство наше обязано обеспечить языковые потребности украинцев, проживающих за границей.

Важно понимать, что нас в данный момент интересуют русскоговорящие украинцы, а не граждане Российской Федерации, проживающие на территории Украины.

6. "И в чем же проявляется дискриминация русскоязычных?"

Русский язык в школах не изучается. Школьным предметом он может стать лишь в том случае, если в конкретной школе удастся создать русскоязычный класс. Но даже в этом случае на русском будут читать лишь 20% предметов.

Нормы, направленные на тотальную украинизацию обучения, действуют с первого сентября 2020-го лишь для русскоговорящих. А вот для нацменьшинств, использующих языки Евросоюза, украинизацию обучения милостиво отсрочили аж до 2023-го. Но и тогда от сорока до восьмидесяти процентов школьных предметов им будут преподавать на родных языках.

Научные статьи разрешается публиковать на украинском, английском или других языках Евросоюза. На русском – нет.

А уже через год в силу вступят положения закона, требующие от русскоязычных печатных СМИ издавать такой же тираж на украинском языке. Подобного требования нет и не будет для СМИ на крымскотатарском, а также английском и языках ЕС. (Для СМИ это дополнительные расходы, а в иных случаях, даже путь к закрытию, если у двойного тиража будут издержки, но не будет покупателя — Ред).

И это я лишь по верхам прошелся. Перечислять можно очень и очень долго. Умному и того, что уже озвучено, вполне достаточно.

7. "Украина только для украинцев!"

А как вы отличаете украинцев от не украинцев, средневековые мои? Часом не по форме и размеру черепов? Да будет вам известно, что Украина – многонациональное государство и национальность гражданина значения не имеет. Тридцать процентов украинцев, согласно результатам последней переписи населения, считают русский своим родным языком.

При этом, как показано выше, более 80% общения в соцсетях и более 50% неформального общения у нас происходит на русском языке.

Ни России, ни кому-либо еще, русский язык не принадлежит. В первую очередь, это язык международного общения. Всего-навсего 350 миллионов обитателей этой планеты говорят на русском языке. Украинцы, жившие у нас испокон веков – в том числе.

8. "Петиция – это "русский мир", "русский след" и вообще предательство!

Мы требуем от президента Зеленского исполнить рекомендации Венецианской комиссии (известных представителей "русского мира", да) относительно законодательства о языке и образовании. Суть их заключается в отмене норм, устанавливающих дифференцированные правила для использования русского и языков Евросоюза, а также дискриминационных норм в отношении русскоязычных граждан.

Если Венецианская комиссия – это "русский след", то, даже не знаю, что вам сказать. Я, к сожалению, не психиатр.

Первоисточник: телеграм-канал автора.

Публикуется с согласия автора