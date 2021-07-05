На каком языке побеждать. Почему Ницой и Фарион приближают нас к новой Руине

Вставлю и я свой пятак в хайповую тему языка.

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Нахожусь сейчас в Бердянске, обсуждаю ситуацию в местном самоуправлении и наслаждаюсь морем. Посетил местную художественную галерею имени художника Исаака Бродского. Так там молодая симпатичная искусствовед рассказала нам про уникальную коллекцию музея — живо, глубоко, вдохновенно и на прекрасном украинском. И я автоматически беседовал с ней на украинском. Потом к беседе подтянулась директор галереи — тоже на украинском.

Уверен, что вот так они общаются не только со мной, а и с другими посетителями галереи. Которая возрождена усилиями городской власти и, в свою очередь, поддерживает местных художников, устраивая им выставки, проводя другие интересные мероприятия, например, я застал показ мод с художественным уклоном.

Понимаете, южный русскоязычный Бердянск. И украинский — свободный, литературный, без навязывания и принуждения, естественный путем распространяющийся среди свободных людей.

Кстати, мой товарищ Олег Коваленко, с которым мы учились в Днепре, известный спортсмен, коренной бердянец, говорит и пишет исключительно по-украински. Но это его позиция, не навязанная какой-нибудь Фарион.

Вроде ничего не сделал. Описал наблюдения о Бердянском художественном музее, где работники рассказывают о своих замечательных картинах на хорошем украинском языке. Столь хорошем, что под принуждением так изучить невозможно, только по любви.

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Но набежали культурно обеспокоенные граждане, устроили срач и традиционно обвинили в пособничестве Путину.

Меня, который еще в 1996 убирал с первой кнопки украинского ТВ российское ОРТ. И постоянно утверждает, что без украинского языка и церкви наше государство не состоится.

Но точно так же я утверждаю, что принудительная украинизация неизбежно приведет к уничтожению Украины и новой Руине. Украинизация состоится или постепенным естественным путем, или никак.

Апологеты навязывания языка убеждены, что нашли философский камень, эликсир от всех проблем. Вот перейдут все на соловьиную, и Кремль сразу отвергнет планы воссоздать империю. Сразу прекратятся коррупция, контрабанда, другие преступления, которые, конечно, совершает именно русский язык, и заживем-запануем…

Помню, как примерно такие же иллюзии имели в начале 90-х руководители Народного Руха: вот получим независимость, и все устроится. Экономика от независимости вспыхнет и сама заработает, отовсюду вынырнут и полезут, как сорняки, всевозможные успехи и достижения … Нам же мешали, а вот самостоятельно мы всех мгновенно превзойдем.

Не превзошли. Имеем почти последнее место по уровню жизни среди постсоветских стран. Оказалось, что вор или болван в вышиванке и с мовой остается вором или болваном.

Беда, что культурно озабоченные никогда не прекратят своей войны. Войны не против внешних врагов. Не против внутренних коррупционеров и олигархов (они же иногда подкармливают "профессиональных патриотов" и "реестровых националистов"). Нет, они продолжат воевать против несогласных граждан Украины!

Считаете, что как только все заговорят на украинском, эта языковая война прекратится? Нет! Мовно-озабоченные начнут бороться "за чистоту языка" и угнетать тех, у кого проскакивают русизмы.

Затем им будет не нравиться произношение, затем малое количество галичанских словообразований, "маратонов" этих, и так до конца. Конца единой Украины.

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Кремль будет аплодировать, потому что победит без потерь среди российских военных.

Мовно-озабоченные, которые становятся все наглее — это, как правило, нереализованные в жизни люди, но причину этой нереализованности они ищут не внутри себя, а вовне.

Находят во всем виновных вокруг себя, и пытаются доминировать над ними, в частности, в вопросе языка: они вроде как носители сакрального знания, а все остальные — глупые враги, которых надо заставлять.

[ + – ] Принудительная украинизация неизбежно приведет к уничтожению Украины и новой Руине.

И это еще гуманно, а лучше было бы куда-то выслать. Или уничтожить. Стоп-стоп, а почему начинают уничтожать нас, нас-то за что? "Ребята, вы что, обиделись?

Что делать? Нет рецепта. Убеждать секту культурно-озабоченных бесполезно.

Наглядный тезис, что ради Украины нужно находить то, что нас объединяет, а не разъединяет, они игнорируют. Поскольку такой подход уничтожает их призрачную элитарность.

Воевать против них по их примеру? Это не мое. И каждый настоящий демократ не будет силой навязывать свою позицию, прикрываясь любыми государственными лозунгами.

Не обращать внимания? Так они похоронят Украину в привычных ее геополитических измерениях. Но винить будут, конечно, не себя, а всех остальных, "недостаточно сознательных".

Пусть так и будет. Украина все равно возродится на другом витке исторической спирали. И получит шанс сразу перейти от национального средневековья к цивилизации Вселенной, которую строит Маск.

И пропуском в этой цивилизации будет … А вот об этом я как-нибудь расскажу сознательно на русском языке — пусть озабоченные бесятся.

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