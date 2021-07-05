Якою мовою перемагати. Чому Ніцой і Фаріон наближають нас до нової Руїни

Вставлю і я свого п'ятака в хайпову тему мови.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Перебуваю зараз в Бердянську, обговорюю ситуацію в місцевому самоврядуванні і насолоджуюся морем. Відвідав місцеву художню галерею імені художника Ісаака Бродського. Так там молода симпатична мистецтвознавиця розповіла нам про унікальну колекцію музею — жваво, глибоко, натхненно і чудовою українською. І я автоматично розмовляв з нею українською. Потім до бесіди підтяглася директор галереї — теж українською.

Упевнений, що ось так вони спілкуються не тільки зі мною, а й з іншими відвідувачами галереї. Яка відроджена зусиллями міської влади та, зі свого боку, підтримує місцевих художників, влаштовуючи їм виставки, проводячи інші цікаві заходи, наприклад, я застав показ мод з художнім ухилом.

Розумієте, південний російськомовний Бердянськ. І українська — вільна, літературна, без нав'язування і примусу, яка природним шляхом поширюється серед вільних людей.

До речі, мій товариш Олег Коваленко, з яким ми вчилися у Дніпрі, відомий спортсмен, корінний бердянець, говорить і пише виключно українською. Але це його позиція, не нав'язана якоюсь Фаріон.

Начебто нічого не зробив. Описав спостереження про Бердянський художній музей, де працівники розповідають про свої чудові картини гарною українською мовою. Настільки хорошою, що під примусово так вивчити неможливо, тільки з любові.

Важливо

Так ми не переможемо. Чому мовні заборони — це шлях в нікуди

Але набігли культурно стурбовані громадяни, влаштували срач і традиційно звинуватили в пособництві Путіну.

Мене, який ще у 1996 прибирав з першої кнопки українського ТБ російське ОРТ. І постійно стверджує, що без української мови і церкви наша держава не відбудеться.

Але так само я стверджую, що примусова українізація неминуче призведе до знищення України і нової Руїни. Українізація відбудеться або поступовим природним шляхом, або ніяк.

Апологети нав'язування мови переконані, що знайшли філософський камінь, еліксир від всіх проблем. Ось перейдуть всі на солов'їну, і Кремль відразу відкине плани відтворити імперію. Відразу припиняться корупція, контрабанда, інші злочини, які, звичайно, робить саме російська мова, і заживемо-запануємо...

Пам'ятаю, як приблизно такі ж ілюзії мали на початку 90-х керівники Народного Руху: ось отримаємо незалежність, і все влаштується. Економіка від незалежності спалахне і сама запрацює, звідусіль виринуть і полізуть, як бур'яни, всілякі успіхи і досягнення... Нам же заважали, а ось самостійно ми всіх миттєво перевершимо.

Не перевершили. Маємо майже останнє місце за рівнем життя серед пострадянських країн. Виявилося, що злодій або бовдур у вишиванці і з мовою залишається злодієм або дурнем.

Біда, що культурно стурбовані ніколи не припинять своєї війни. Війни не проти зовнішніх ворогів. Не проти внутрішніх корупціонерів і олігархів (вони ж іноді підгодовують "професійних патріотів" і "реєстрових націоналістів"). Ні, вони продовжать воювати проти незгодних громадян України!

Вважаєте, що як тільки всі заговорять українською, ця мовна війна припиниться? Ні! Мовно-стурбовані почнуть боротися "за чистоту мови" і пригнічувати тих, у кого проскакують русизми.

Потім їм буде не подобатися вимова, потім мала кількість галицьких словотворів, "маратонів" цих, і так до кінця. Кінця єдиної України.

Важливо

Гол у свої ворота. Чому нападки на футболіста Довбика за російську мову розколюють суспільство

Кремль буде аплодувати, бо переможе без втрат серед російських військових.

Мовно-стурбовані, які стають все нахабнішими — це, як правило, нереалізовані в житті люди, але причину цієї нереалізованості вони шукають не в собі, а зовні.

Знаходять у всьому винних навколо себе, і намагаються домінувати над ними, зокрема, в питанні мови: вони ніби носії сакрального знання, а решта — дурні вороги, яких треба змушувати.

[ + – ] Примусова українізація неминуче призведе до знищення України і нової Руїни.

І це ще гуманно, а краще було б кудись вислати. Або знищити. Стоп-стоп, а чому починають знищувати нас, нас-то за що? "Хлопці, ви що, образилися?"

Що робити? Немає рецепта. Переконувати секту культурно-стурбованих марно.

Наочну тезу, що заради України треба знаходити те, що нас об'єднує, а не роз'єднує, вони ігнорують. Оскільки такий підхід знищує їх примарну елітарність.

Воювати проти них за їхнім прикладом? Це не моє. І кожен справжній демократ не буде силою нав'язувати свою позицію, прикриваючись будь-якими державними гаслами.

Не звертати уваги? Так вони поховають Україну у звичних її геополітичних вимірах. Але звинувачувати будуть, звичайно, не себе, а всіх інших, "недостатньо свідомих".

Нехай так і буде. Україна все одно відродиться на іншому витку історичної спіралі. І отримає шанс відразу перейти від національного середньовіччя до цивілізації Всесвіту, яку будує Маск.

І пропуском в цій цивілізації буде... А ось про це я якось розповім свідомо російською мовою — нехай стурбовані бісяться.

Першоджерело.