Гол у свої ворота. Чому нападки на футболіста Довбика за російську мову розколюють суспільство

Прямолінійність довгі роки служила мені недобру службу. А потім шабля затупилась і почала застрявати в піхвах.

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Вже довгі роки я мовчки читаю ахінею, яку несуть не найдурніші люди.

Неможливість одружити права людини, ліберальні цінності з третьорозрядною (я про інтелектуальну цінності) націоналістичною архаїкою призводить до торжества лицемірства.

Власне, не націоналізм, не державність і не лібералізм є нашою генеральною лінією. Нашою генеральною лінією є тотальне лицемірство.

Навіть собачий гавкіт, який здається позицією, і ввічливі репліки на нього: мовляв, голом можна купити ліцензію на кілька фраз російською мовою, — дистильоване лицемірство.

Мене не дивує оригінал висловлювання Ніцой, про яке всі говорять. Мене вражають аргументи, якими їй заперечують. Мовляв, хлопець (футболіст Довбик — Ред.) навчиться і більше не скаже ні слова російською.

Важливо

Коли мова має значення. Чого хочуть від держави ті українці, котрі говорять російською

Тут звичайний дискусійний штамп: українець, який говорить російською, — це пітекантроп, який не опанував основи мови. Але в нас уявлення про те, що говорити російською публічно НЕ МОЖНА, стало мейнстримом.

Я пропущу традиційні та зрозумілі реверанси на користь статусу укрмови і перерахування автобіографічних аргументів на свій захист.

Просто скажу: суспільство, яке нападає на звичайну людину за те, що вона говорить рідною мовою, абсолютно хворе.

Першоджерело.