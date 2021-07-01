Гол в свои ворота. Почему нападки на футболиста Довбика за русский язык раскалывают общество

Прямолинейность долгие годы служила мне недобрую службу. А потом сабля затупилась и стала застревать в ножнах.

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Уже долгие годы я молча читаю ахинею, которые несут не самые глупые люди.

Невозможность поженить права человека, либеральные ценности с третьеразрядной (я об интеллектуальной ценности) националистической архаикой приводит к торжеству лицемерия.

Собственно, не национализм, не державность и не либерализм являются нашей генеральной линией. Нашей генеральной линией является тотальное лицемерие.

Даже выдаваемый за позицию собачий лай и вежливые реплики на него: мол, голом можно купить лицензию на несколько фраз на русском языке, — дистиллированное лицемерие.

Меня не удивляет исходное высказывание Ницой, о котором все говорят. Меня поражают аргументы, которыми ей возражают. Мол, парень (футболист Довбик — Ред.) научится и больше не произнесет ни слова по-русски.

Важно

Когда язык имеет значение. Чего хотят от государства те украинцы, которые говорят по-русски

Тут обычный дискуссионный штамп: украинец, который говорит по-русски, — это питекантроп, не овладевший основами речи. Но у нас представление о том, что говорить по-русски публично НЕЛЬЗЯ, стало мейнстримом.

Я пропущу традиционные и понятные реверансы в пользу статуса укрмовы и перечисление автобиографических аргументов в свою защиту.

Просто скажу: общество, нападающее на обычного человека за то, что он говорит на родном языке, совершенно больно.

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