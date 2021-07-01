Гол в свои ворота. Почему нападки на футболиста Довбика за русский язык раскалывают общество
"Общество, нападающее на обычного человека за то, что он говорит на родном языке, совершенно больно". Мнение.
Прямолинейность долгие годы служила мне недобрую службу. А потом сабля затупилась и стала застревать в ножнах.
Уже долгие годы я молча читаю ахинею, которые несут не самые глупые люди.
Невозможность поженить права человека, либеральные ценности с третьеразрядной (я об интеллектуальной ценности) националистической архаикой приводит к торжеству лицемерия.
Собственно, не национализм, не державность и не либерализм являются нашей генеральной линией. Нашей генеральной линией является тотальное лицемерие.
Даже выдаваемый за позицию собачий лай и вежливые реплики на него: мол, голом можно купить лицензию на несколько фраз на русском языке, — дистиллированное лицемерие.
Меня не удивляет исходное высказывание Ницой, о котором все говорят. Меня поражают аргументы, которыми ей возражают. Мол, парень (футболист Довбик — Ред.) научится и больше не произнесет ни слова по-русски.Важно
Тут обычный дискуссионный штамп: украинец, который говорит по-русски, — это питекантроп, не овладевший основами речи. Но у нас представление о том, что говорить по-русски публично НЕЛЬЗЯ, стало мейнстримом.
Я пропущу традиционные и понятные реверансы в пользу статуса укрмовы и перечисление автобиографических аргументов в свою защиту.
Просто скажу: общество, нападающее на обычного человека за то, что он говорит на родном языке, совершенно больно.