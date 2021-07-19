Что у мовы на языке. Почему решение КСУ о языковом законе не приведет к обьединению страны

Вижу как украинские друзья, оптимистически встретившие решение КСУ относительно закона о языке, раздражаются или отмахиваются от надоедливых напоминаний о ложке дегтя в прекрасном, на их взгляд, языковом и образовательном законодательстве.

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Эмоционально я их понимаю. Рационально скажу вот что.

Думаю, многие согласятся, что бездействие нашего правительства в экономической, политической, оборонной сферах продолжает усугублять бедственное положение страны.

Важно

На каком языке побеждать. Почему Ницой и Фарион приближают нас к новой Руине

Перевод стрелок с поддержки (одобряемой большинством населения) украинского языка на языковую сегрегацию и ограничения в культурной жизни целого ряда национальных меньшинств — такой же фактор, дополнительно ухудшающий шансы страны на восстановление.

Огромным достижением пропаганды — и внешней, и нашей собственной, внутренней — стала несолидарность.

Взгляд национальных оптимистов на проблемы, порождаемые языковым законом, не только как на второстепенные, мелкие, но и, главным образом, как на ЧУЖИЕ, очень показателен.

Именно поэтому последствия сегрегации окажутся именно для них неожиданными, внезапными, необъяснимыми.

Иронично, что эти последствия не устроят нас всех.

Они (и мы) обнаружат себя, мягко говоря, не в помайданной Украине и в не соборной Украине, а в стране, дополнительно разделенной на большие и малые социально-этнические группы с разными, даже противоположными интересами. Принципиально осложняющими восстановление целостности страны.

Сегодня это только посеяно.

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Публикуется с согласия автора.