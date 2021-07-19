Що у мови на язиці. Чому рішення КСУ про мовний закон не призведе до об'єднання країни

Бачу як українські друзі, які оптимістично зустріли рішення КСУ щодо закону про мову, дратуються або відмахуються від докучливих нагадувань про ложку дьогтю в прекрасному, на їх погляд, мовному та освітньому законодавстві.

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Емоційно я їх розумію. Раціонально скажу ось що.

Думаю, багато хто погодиться, що бездіяльність нашого уряду в економічній, політичній, оборонній сферах продовжує посилювати тяжке становище країни.

Важливо

Якою мовою перемагати. Чому Ніцой і Фаріон наближають нас до нової Руїни

Переведення стрілок з підтримки (схвалюваної більшістю населення) української мови на мовну сегрегацію та обмеження в культурному житті цілої низки національних меншин — такий самий фактор, що додатково погіршує шанси країни на відновлення.

Величезним досягненням пропаганди — і зовнішньої, і нашої власної, внутрішньої — стала несолідарность.

Погляд національних оптимістів на проблеми, що породжуються мовним законом, не тільки як на другорядні, дрібні, але і, головним чином, як на ЧУЖІ, дуже показовий.

Саме тому наслідки сегрегації виявляться саме для них несподіваними, раптовими, незрозумілими.

Іронічно, що ці наслідки не влаштують нас усіх.

Вони (і ми) виявлять себе, м'яко кажучи, не у післямайданній Україні і в не соборній України, а в країні, додатково розділеній на великі і малі соціально-етнічні групи з різними, навіть протилежними інтересами. Які принципово ускладнюють відновлення цілісності країни.

Сьогодні це тільки посіяне.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.