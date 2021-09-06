Блог как наркотик. Как набрать 100 тысяч подписчиков в соцсети без мемасиков и репостов

Сегодня в моем Facebook стало 100"000 подписчиков.

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Несколько мыслей на этот счет:

1. Если ты вдруг решил вести блог не с мемасиками и репостами "интересных" новостей, а с авторским контентом, то это серьезная инвестиция – времени, усилий, эмоций.

2. После 20-30000 подписчиков, это превращается в наркотик и тебе эта история становится намного нужнее, чем твоей аудитории.

3. Когда нет темы для поста, портится настроение.

4. Про политику писать нельзя, если только это не твоя основная специализация. Если решил писать про политику – заходит только критика. Поддержка власти – это почти самоубийство.

Важно

У всех на устах. Зачем нужны хейтеры в соцсетях, хотя их никто не любит

5. 100"000 подписчиков в украинском сегменте Facebook – это полноценное СМИ и ты несешь ответственность за качество и уровень контента такой же как и правильные издания, которые дорожат своей репутацией.

6. Если хочешь соврать или слукавить, лучше похвали действующую власть – за это отгребешь меньше.

7. За семь лет блогерства некоторых подписчиков знаешь лучше, чем однокурсников.

8. Нельзя тратить на соцсети больше 30 минут в день.

9. Ведение блога одним из основателей компании является абсолютно необходимым элементом доверия к бизнесу твоей компании. Доверяют не брендам и логотипам – доверяют конкретным людям.

10. Отдать на аутсорсинг контент своего блога – это плохая идея. Аутсорсинг мозгов не работает, а если вам кажется, что работает — это эффект Даннинга-Крюгера.

11. 100"000 подписчиков – отличный повод выпить бокал шампанского.

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