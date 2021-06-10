Удаленка рулит? Почему после отмены карантина не все украинцы захотят вернуться в офисы

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Пора всем возвращаться в офисы.

И тут могут быть сюрпризы.

В начале июня 2021 года сотрудники Apple, например, выступили против новой политики компании, которая требует, чтобы они возвращались в офис на три дня в неделю, начиная с сентября.

Около 80 сотрудников Apple составили письмо, в котором обратились к руководству с просьбой самостоятельно определять формат работы.

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Судя по всему, руководители и сотрудники Apple по-разному относятся к удаленной работе. Авторы обращения указали, что из-за решений руководства, не способного прислушаться к пожеланиям своих коллег, "им приходится выбирать между семьей, хорошим самочувствием и верностью бренду Apple".

Обращение разослали в конце рабочего дня 4 июня. В чате "Сторонники удаленной работы", где создавалось письмо, состоит около 2800 участников.

При этом, в составлении и редактировании обращения было задействовано около 80 человек. Авторы отметили, что использование удаленной работы имеет первостепенное значение для активности и вовлеченности сотрудников в проекты компании.

Со мной поделились историей о том, как высокопоставленный наемный менеджер одной большой украинской компании уже год работает в другой компании, но продолжает получать деньги в старой компании и создавать там видимость работы. Думаю, он тоже может возражать против возвращения в офис.

Оглядываясь назад на эти почти полтора года, можно сказать, что удаленная работа это прекрасный инструмент, который никуда уже от нас не денется и здорово, что все его освоили, но он не может полностью заменить живое общение в коллективе и те возможности, которые дает нахождение рядом опытных коллег.

Кстати, вы не задумывались, что было бы, если бы такая эпидемия пришла к нам, например, в 1995 году. Думаю, очень многие бизнесы полностью остановились бы. Взаимодействовать с командами по кнопочному телефону — такое себе удовольствие.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.