Хорошо забытое старое. Как пандемия коронавируса вернула мир в 18 век с его работой на дому

Однако, на протяжении множества предыдущих веков до начала индустриальной эпохи все работали дома – столяры, кузнецы, ювелиры, ткачи и другие ремесленники.

Разве что обменщики монет – первые банкиры, – со времен древних Греции и Рима выходили на рыночные площади со своими столиками, ожидая клиентов. Как и другие рыночные торговцы.

Массовая работа за пределами дома началась только в индустриальную эпоху, когда появились фабрики, заводы, банки и конторы (так тогда называли офисы). Согласно одной из американских оценок, использующей официальные данные, в начале 1800-х годов более 40% всей рабочей силы работали из дома. Только к 1914 году большая часть рабочей силы работала в офисе или на фабрике, — пишет The Economist

В той же Англии, стране классического капитализма, ещё в 18 веке почти все товары производились дома. Работники шили одежду и обувь у себя на кухне, и там же делали спички.

Когда Адам Смит в 1776 году писал свою книгу "Богатство народов", это было обычным делом, хотя он уже говорит о небольшой фабрике, где работало человек десять. Такая фабрика вполне могла быть у кого-то дома или в пристройке к дому.

В Британии во многих постройках 18 века есть необычно большие окна наверху – ткачи, работавшие дома, нуждались в как можно большем количестве света.

Работавшие дома сами распредели свое время – средняя продолжительность рабочего дня в 18 веке была короче, чем в 19-м.

В воскресенье надомные работники могли позволить себе выпить, а в понедельник сделать выходной, чтобы неохотно взяться за работу во вторник, втянуться в нужный ритм в среду и активно трудиться в четверг и пятницу. И только когда распространились паровые машины и станки, работать дома уже не было возможности.

В 1920 году немецкий социолог Макс Вебер утверждал, что отделение рабочего места от дома имело "чрезвычайно далеко идущие" последствия.

Фабрика была более эффективной, чем надомная система, которая ей предшествовала, но на производстве рабочие имели меньше личной свободы, и было им там не так приятно, как дома.

Сегодняшнее возвращение к работе дома, вызванное пандемией, может иметь столь же далеко идущие последствия.

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