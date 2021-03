Наполеон от финансов. Как почтовые голуби сделали Ротшильда миллиардером

Двести лет назад знаменитый финансист Натан Ротшильд повсюду имел своих людей, и они отправляли ему почтовых голубей с самыми последними новостями. Ротшильд получал их раньше конкурентов и проворачивал выгодные сделки. Это действительно было.

По легенде, кочующей из одной книги в другую, самая крупная из таких сделок была в 1815 году, во время битвы при Ватерлоо, когда решалась судьба Наполеона и Англии. Многие предполагали, что победит знаменитый император французов, прославившийся своими военными успехами, и Англии придется тяжело.

В 1792 году, до начала войн с Наполеоном, одна 3% британская государственная облигация номиналом 100 фунтов продавалась за 96 фунтов, а в 1815 году перед битвой при Ватерлоо – за 60 фунтов.

Интуиция подсказывала Натану Ротшильду, что этим нужно воспользоваться. Он считал, что войска Наполеона будут разгромлены, и тогда курс британских облигаций станет быстро расти.

В самый решающий момент цена на облигации ещё больше упала – никто ведь не знал наверняка, чем закончится битва, в начале которой французы имели преимущество. А у Натана всюду были свои люди, и когда битва закончилась, ему отправили почтового голубя.

Так Ротшильд первым узнал о победе англичан (за двое суток до того, как в Лондон доставили официальное сообщение) и успел скупить по низкой цене огромное количество облигаций. Потом эти бумаги начали быстро расти в цене. А Натан радостно потирал руки – его интуиция не подвела.

В октябре 1815 года он снова купил большое количество облигаций, а в октябре следующего 1816 года потратил на облигации 600 тысяч фунтов. Братья Натана заволновались и уговаривали его не рисковать такими огромными деньгами и продать облигации.

Однако Ротшильд проявлял выдержку – хотел получить больше. Когда он начал продавать облигации в ноябре 1817 года, они выросли на 40% – он заработал на разнице курса больше 100 миллионов фунтов (На сегодняшние деньги больше чем 4 миллиарда 600 миллионов фунтов).

Так гласит легенда. А дотошные историки, особенно знаменитый Найл Фергюсон (в книге The Worldʼs Banker: The History of the House of Rothschild. London: Weidenfeld & Nicolson. 1998) подсчитали, что в Англии в принципе не было такого количества облигаций, чтобы Ротшильд мог заработать 100 миллионов, и стали выяснять, как возникла эта легенда. Оказалось, что она впервые появилась 1846 году в малоизвестной сегодня брошюре антисемитского содержания на французском языке.

В ней речь шла о коварных еврейских финансистах, постоянно плетущих сети заговоров, и о том что Ротшильд, опутавший всю Европу своими агентами с почтовыми голубями, заработал целых 100 млн!

На самом же деле Ротшильд получил весть о победе англичан действительно раньше, чем британское правительство, но доставили ему сообщение курьеры на лошадях. Облигации он тоже покупал, но далеко не в таких количествах, и заработал, конечно же, не 100 миллионов, а несравненно меньше.

