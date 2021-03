Наполеон від фінансів. Як поштові голуби зробили Ротшильда мільярдером

Двісті років тому знаменитий фінансист Натан Ротшильд всюди мав своїх людей, і вони відправляли йому поштових голубів із найостаннішими новинами. Ротшильд отримував їх раніше, ніж конкуренти, і здійснював вигідні угоди. Це дійсно було.

За легендою, яка кочує з однієї книги в іншу, найбільша з таких угод була в 1815 році, у процесі битви під Ватерлоо, коли вирішувалася доля Наполеона й Англії. Багато хто припускав, що переможе знаменитий імператор французів, який прославився своїми військовими успіхами, й Англії буде нелегко.

У 1792 році, до початку війни з Наполеоном, одна 3% британська державна облігація номіналом 100 фунтів продавалася за 96 фунтів, а в 1815 році перед битвою під Ватерлоо — за 60 фунтів.

Інтуїція підказувала Натану Ротшильду, що цим потрібно скористатися. Він вважав, що війська Наполеона будуть розгромлені, і тоді курс британських облігацій почне швидко зростати.

У вирішальний момент ціна на облігації ще більше впала — ніхто ж не знав напевно, чим закінчиться битва, на початку якої французи мали перевагу. А в Натана всюди були свої люди, і коли битва закінчилася, йому відправили поштового голуба.

Так Ротшильд першим дізнався про перемогу англійців (за дві доби до того, як у Лондон доставили офіційне повідомлення) і встиг скупити за низькою ціною величезну кількість облігацій. Потім ці папери почали швидко зростати в ціні. А Натан радісно потирав руки — його інтуїція не підвела.

У жовтні 1815 року він знову купив велику кількість облігацій, а в жовтні наступного 1816 роки витратив на облігації 600 тисяч фунтів. Брати Натана захвилювалися і вмовляли його не ризикувати такими величезними грошима й продати облігації.

Однак Ротшильд проявляв витримку — хотів отримати більше. Коли він почав продавати облігації в листопаді 1817 року вони зросли на 40% — він заробив на різниці курсу більше 100 мільйонів фунтів (На сьогоднішні гроші — більше ніж 4 мільярди 600 мільйонів фунтів).

Так говорить легенда. А допитливі історики, особливо знаменитий Найл Фергюсон (у книзі The Worldʼs Banker: The History of the House of Rothschild. London: Weidenfeld & Nicolson. 1998) підрахували, що в Англії в принципі не було такої кількості облігацій, щоб Ротшильд міг заробити 100 мільйонів, і почали зʼясовувати, як виникла ця легенда. Виявилося, що вона вперше зʼявилася в 1846 році у маловідомій сьогодні брошурі антисемітського змісту французькою мовою.

У ній йшлося про підступних єврейських фінансистів, які постійно плетуть сіті змов, і про те що Ротшильд, обплутати всю Європу своїми агентами з поштовими голубами, заробив аж 100 млн!

Насправді ж Ротшильд отримав звістку про перемогу англійців дійсно раніше, ніж британський уряд, але доставили йому повідомлення курʼєри на конях. Облігації він теж купував, але далеко не в таких кількостях, і заробив, звичайно ж, не 100 мільйонів, а незрівнянно менше.

Першоджерело.