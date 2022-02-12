Війська РФ можуть використати 9 маршрутів вторгнення в Україну, — NBC (фото)

Росіяни одночасно вдарять із півночі, сходу та півдня, щоб взяти Україну в "кліщі", вважає розвідка. Насамперед окупанти намагатимуться позбавити ЗСУ зв'язку.

Російські війська мають дев'ять маршрутів і два сценарії, які вони можуть використовувати для вторгнення в Україну. Подробиці наводить американський телеканал NBC News, посилаючись на дані розвідки США.

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Військовослужбовці вважають, що два найбільш масштабні сценарії нападу Росії передбачають одночасні удари з кількох сторін — так звані "кліщі". За одним із варіантів, росіяни можуть захопити майже всю територію України на схід від річки Дніпро, де розташовано близько 50% українських військових підрозділів, зокрема найбільш підготовлені.

[ + – ] Карта з основними напрямками атаки РФ Фото: NBC News

Танки та механізовані підрозділи російської армії перетнуть кордон направляться у бік Полтави та Харкова, оточуючи зустрічаються на шляху міста. Сухопутні війська переміщатимуться за трьома напрямками з боку Донбасу, просуваючись на схід та південь у бік Криму та займаючи берег Азовського моря. Водночас із окупованого півострова прибуде повітряний десант за підтримки військових вертольотів. За даними розвідки, такий варіант також передбачає висадку морського десанту на узбережжя Чорного моря і перекидання військ з Одеси до Молдови для створення сухопутного коридору.

[ + – ] Маршрути РФ на сході та півдні України Фото: NBC News

NBC News пише, що танки РФ можуть підібратися до Києва за дві доби. Росіяни розгорнули майже 100 із 168 бойових груп по 800-900 військовослужбовців кожна, при цьому їхня кількість зростає з кожним днем. Президент Володимир Путін направив людей та обладнання шести підрозділів спецназу, кожен із них складається з 250-300 добре підготовлених бійців. Росія також відправила підводні човни та п'ять десантних кораблів із морськими піхотинцями до узбережжя України, ще шість суден можуть прибути за кілька днів.

[ + – ] Маршрут РФ із Чорного моря до Молдови

Більш масштабний сценарій передбачає ще два маршрути з північного боку для оточення Києва. У цьому випадку росіяни можуть влаштувати артилерійський обстріл, вести радіоелектронне придушення та направити сухопутні сили з Білорусі у бік Житомира та самої столиці України. Ще один маршрут можуть прокласти до Києва через Чорнобильську зону.

[ + – ] Вторгнення РФ із півночі Фото: NBC News

Фахівці розвідки впевнені, що добрими дорогами у згаданих районах російська бойова техніка може опинитися біля Києва за два дні. РФ перекинула до Білорусі два зенітно-ракетні комплекси С-400 для повітряної переваги над більшою частиною України, адже вони можуть збивати як літаки, так і інші ракети.

Ймовірно, обидві атаки розпочнуться вночі з масованих обстрілів артилерійськими установками, балістичними ракетами середньої дальності та повітряного бомбардування, які знищать склади боєприпасів, радіолокатори, літаки, системи ППО та інші критично важливі об'єкти українців.

РФ спробує позбавити Україну обороноздатності у перші години після вторгнення, наприклад, влаштує кібератаки та "заглушить" радіообладнання, щоб обірвати зв'язок між українськими підрозділами з різних областей країни. Крім того, окупанти намагатимуться руйнувати мости, захоплювати переправи та мінувати території, щоб розділити супротивників фізично.

За зразковими підрахунками, у разі повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуть або будуть поранені до 50 тисяч мирних жителів. Військовий експерт з Інстутиту зовнішньої політики Роб Лі вважає, що Росія зосередить удари по військових, а не на цивільне населення та інфраструктуру, щоб викликати менше обурення з боку росіян.

Цілком можливо, що президент Володимир Путін планує не окупувати Україну, а знищити якнайбільше військових частин, щоб висунути свої вимоги, обіцяючи зупинити вторгнення. За словами експерта, російські війська здатні у перші 20-30 хвилин атакувати українські аеродроми, після чого перейти до наземних бойових дій.

Сьогодні президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про вторгнення РФ в Україну 16 лютого. За його словами, українська влада знає про всі ризики, проте розраховує на військові сили.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, де Росія може здійснити диверсії перед вторгненням. За його словами, під прицілом знаходяться Крим, Донбас та Чорнобиль.