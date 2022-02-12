"Ми готові": Зеленський відповів на чутки про вторгнення РФ 16 лютого (відео)

Президент закликав поділитися з ними "інформацією про стовідсоткове вторгнення РФ", додавши, що влада знає про всі ризики. При цьому гарант вважає, що українці мають розраховувати лише на себе.

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію у ЗМІ, що Росія може напасти на Україну 16 лютого. Влада усвідомлює всі ризики, а в інформпросторі надто багато повідомлень про вторгнення, повідомив глава держави під час спілкування з журналістами, перебуваючи на військових навчаннях у Херсонській області.

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"Такі сюрпризи можуть бути будь-якої миті. Ми повинні розраховувати на військові сили. Ми розуміємо, що такі речі можуть бути без попередження, тому найголовніше, щоб ми були до всього готові, тому саме це відпрацьовується. Готові до будь-яких кроків, з будь-якої сторони, з будь-якого кордону. Я думаю, що наші фахівці, наші команди, міністерства, військові на дуже серйозному рівні, саме цей рівень вони продемонстрували", — сказав президент.

За його словами, сьогодні в інформаційному полі надто багато інформації щодо повномасштабної війни з боку Росії.

"Навіть називають відповідні дати. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо у вас чи ще якихось людей є додаткова інформація про стовідсоткове вторгнення Росії, починаючи з 16 числа, давайте нам цю інформацію", — заявив глава держави.

"Ми повинні, як держава, розраховувати на себе, розраховувати на своїх військових, насамперед, розраховувати на своїх громадян. І маємо бути готові будь-якого дня", — додав Зеленський.

Як відомо, американська розвідка назвала дату можливого вторгнення РФ в Україну – 16 лютого. Такого висновку вона зробила на підставі інформації, що російське керівництво готує своїх військових саме до цієї дати.

ЦРУ зв'язалася з партнерами США з НАТО в Європі та поширила цю заяву. Також відомо про таємні переговори лідера США Джо Байдена з главами країн ЄС та генсеком НАТО. Під час бесіди сторони однозначні у різких санкціях проти Москви у разі нападу на Україну. Також обговорювалося "запобігання війни в Європі".

У свою чергу у "Слузі народу" закликали українців не панікувати на тлі новин про вторгнення, а покладатися на сильну армію, союзників та народ, який боротиметься за незалежність.