Дипломати США вперше з початку масштабного вторгнення повернулися до України, — ЗМІ
Держдепартамент США постійно оцінюватиме ситуацію з безпекою в Україні, щоб дипломати могли на певний час приїжджати до Львова.
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Американські дипломати вперше від початку масштабного вторгнення російських військ повернулися до України. Співробітники дипломатичної місії перетнули польсько-український кордон та прибули до Львова в межах одноденної поїздки. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназвані джерела.
Цьому передувала заява держсекретаря США Ентоні Блінкена, який під час недавнього візиту до Києва запевнив Володимира Зеленського в тому, що на повернення дипломатів можна чекати вже цього тижня.
Держдепартамент США планує проводити постійні оцінки ситуації з безпекою в Україні, щоби дипломати могли на короткий час приїжджати до Львова.
Також американське керівництво планує дати нову оцінку рівня безпеки в Україні загалом після того, як напередодні російські війська атакували залізничні станції в центрі та на заході України.
"Жорстока тактика Кремля і нехтування життями людей лякає. Це новий приклад убивств мирних жителів та руйнувань громадянської інфраструктури у війні, яку російський уряд розв'язав проти України", — заявив голова пресслужби Держдепартаменту.
Повідомляють, що американські дипломати добиралися до Львова не потягами, які в Пентагоні назвали найважливішою складовою українського опору, адже військову техніку доставляють залізницями.
Раніше Фокус повідомляв, що в Міноборони США попередили, що ЗС РФ продовжать завдавати ударів по маршрутах постачання озброєння. Водночас у США не вважають, що так Кремлю вдасться повністю зупинити постачання озброєння, оскільки його дуже багато.