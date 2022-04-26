Дипломати США вперше з початку масштабного вторгнення повернулися до України, — ЗМІ

Держдепартамент США постійно оцінюватиме ситуацію з безпекою в Україні, щоб дипломати могли на певний час приїжджати до Львова.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американські дипломати вперше від початку масштабного вторгнення російських військ повернулися до України. Співробітники дипломатичної місії перетнули польсько-український кордон та прибули до Львова в межах одноденної поїздки. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназвані джерела.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Цьому передувала заява держсекретаря США Ентоні Блінкена, який під час недавнього візиту до Києва запевнив Володимира Зеленського в тому, що на повернення дипломатів можна чекати вже цього тижня.

Держдепартамент США планує проводити постійні оцінки ситуації з безпекою в Україні, щоби дипломати могли на короткий час приїжджати до Львова.

Також американське керівництво планує дати нову оцінку рівня безпеки в Україні загалом після того, як напередодні російські війська атакували залізничні станції в центрі та на заході України.

"Жорстока тактика Кремля і нехтування життями людей лякає. Це новий приклад убивств мирних жителів та руйнувань громадянської інфраструктури у війні, яку російський уряд розв'язав проти України", — заявив голова пресслужби Держдепартаменту.

Повідомляють, що американські дипломати добиралися до Львова не потягами, які в Пентагоні назвали найважливішою складовою українського опору, адже військову техніку доставляють залізницями.

Раніше Фокус повідомляв, що в Міноборони США попередили, що ЗС РФ продовжать завдавати ударів по маршрутах постачання озброєння. Водночас у США не вважають, що так Кремлю вдасться повністю зупинити постачання озброєння, оскільки його дуже багато.