Дипломаты США впервые с начала масштабного вторжения вернулись в Украину, — СМИ

Госдепартамент США будет постоянно оценивать положение с безопасностью в Украине, чтобы дипломаты могли на определенное время приезжать во Львов.

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Американские дипломаты впервые с начала масштабного вторжения российских войск вернулись в Украину. Сотрудники дипломатической миссии пересекли польско-украинскую границу и прибыли во Львов в рамках однодневной поездки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники.

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Этому предшествовало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который во время недавнего визита в Киев заверил Владимира Зеленского в том, что возвращения дипломатов можно ждать уже на этой неделе.

Госдепартамент США планирует проводить постоянные оценки положения с безопасностью в Украине, чтобы дипломаты могли на краткое время приезжать во Львов.

Также американское руководство планирует дать новую оценку уровня безопасности в Украине в целом после того, как накануне российские войска атаковали железнодорожные станции в центре и на западе Украины.

"Жестокая тактика Кремля и пренебрежение жизнями людей пугает. Это новый пример убийств мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры в войне, которую российское правительство развязало против Украины", — заявил глава пресс-службы Госдепартамента.

Сообщается, что американские дипломаты добирались до Львова не на поездах, которые в Пентагоне назвали важнейшей составляющей украинского сопротивления, т.к. военная техника доставляется по железным дорогам.

Ранее Фокус сообщал, что в Минобороны США предупредили, что ВС РФ продолжат наносить удары по маршрутам поставок вооружения. В то же время, в США не считают, что таким образом Кремлю удастся полностью остановить поставки вооружения, поскольку их слишком много.