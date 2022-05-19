Бріджит Брінк стала новим послом США в Україні

Сенат одноголосно затвердив кандидатуру дипломата. Призначення відбулося на тлі відкриття посольства США у Києві після тримісячної перерви.

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Бріджит Брінк затверджено на посаду нового посла Сполучених Штатів в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

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За даними журналістів, кандидатура Бріджит Брінк була одноголосно підтримана Сенатом Сполучених Штатів.

Як зазначає агентство Reuters, посада посла США в Україні була вакантною протягом останніх трьох років.

Після голосування старший сенатор від Демократичної партії Чак Шумер заявив, що призначення дипломата сприятиме встановленню миру в нашій країні, яка продовжує оборонятися від Російської Федерації.

"Присутність посла там у цей критичний час, коли США продовжують допомагати українському народу, це чудово, це добре, і це допоможе просунути справу миру, безпеки та свободи. Я повністю впевнений, що вона буде визначним послом", — наголосив Шумер після затвердження кандидатури. Бріджит Брінк.

Варто зазначити, що Сенат призначив нового посла США в Україні після того, як США офіційно відновили роботу свого посольства в Україні. Дипломатичне відомство було закрито за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Бріджит Брінк — пані американський дипломат, надзвичайний посол США у Словаччині з травня 2019 року. Дипломатична кар'єра розпочалася у 1996 році з призначення до Державного департаменту Сполучених Штатів. Бріджит Брінк також працювала у Президентській раді нацбезпеки як директорка з Егейського моря та Кавказу, на посаді якого координувала співпрацю Вашингтона з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Азербайджаном і Вірменією. Крім англійської, дипломат вільно володіє російською, сербською, грузинською і французькою мовами. У квітні 2022 року президент США Джо Байден офіційно оголосив про висування Бріджит Брінк на посаду нового посла Сполучених Штатів в Україні.

Нагадаємо, наприкінці квітня ЗМІ повідомляли про повернення американських дипломатів до України. Співробітники дипломатичної місії, за даними журналістів, уперше з початку повномасштабної війни перетнули польсько-український кордон і прибули до Львова.

Також повідомлялося, що 18 травня посольство США відновило свою роботу у Києві після тримісячної перерви.