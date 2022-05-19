Бриджит Бринк стала новым послом США в Украине

Сенат единогласно утвердил кандидатуру дипломата. Назначение состоялось на фоне открытия посольства США в Киеве после трехмесячного перерыва.

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Бриджит Бринк утверждена на должность нового посла Соединенных Штатов в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным журналистов, кандидатура Бриджит Бринк была единогласно поддержана Сенатом Соединенных Штатов.

Как отмечает агентство Reuters, должность посла США в Украине была вакантной в течение последних трех лет.

После голосования старший сенатор от Демократической партии Чак Шумер заявил, что назначение дипломата будет способствовать установлению мира в нашей стране, которая продолжает обороняться от Российской Федерации.

"Присутствие посла там в это критическое время, когда США продолжают помогать украинскому народу, это замечательно, это хорошо, и это поможет продвинуть дело мира, безопасности и свободы. Я полностью уверен, что она будет выдающимся послом", — подчеркнул Шумер после утверждения кандидатуры Бриджит Бринк.

Примечательно, что Сенат назначил нового посла США в Украине после того, как Соединенные Штаты официально возобновили работу своего посольства в Украине. Дипломатическое ведомство было закрыто за несколько дней до начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Бриджит Бринк — американский дипломат, чрезвычайный посол США в Словакии с мая 2019 года. Дипломатическая карьера началась в 1996 году с назначения в Государственный департамент Соединенных Штатов. Бриджит Бринк также работала в Президентском совете нацбезопасности в качестве директора по Эгейскому морю и Кавказу, на должности которого координировала сотрудничество Вашингтона с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Азербайджаном и Арменией. Помимо английского, дипломат свободно владеет русским, сербским, грузинским и французским языками. В апреле 2022 года президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении Бриджит Бринк на должность нового посла Соединенных Штатов в Украине.

Напомним, в конце апреля СМИ сообщали о возвращении американских дипломатов в Украину. Сотрудники дипломатической миссии, по данным журналистов, впервые с начала полномасштабной войны пересекли польско-украинскую границу и прибыли во Львов.

Также сообщалось, что 18 мая посольство США возобновило свою работу в Киеве после трехмесячного перерыва.