Кандидатом на пост посла США в Украине объявили Бриджит Бринк, — Белый Дом (фото)

Примечательно, что кандидатуру Брик на должность посла Соединенных Штатов в Украине согласовывали с нашим МИДом с февраля этого года.

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Президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк, которая сейчас возглавляет дипломатическую миссию в Словакии, на должность посла США в Украине. Об этом сообщает Белый дом.

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Выдвижение Бринк не стало сюрпризом, так как запрос на согласование ее кандидатуры министерство иностранных дел Украины, по словам главы ведомства Дмитрия Кулебы, получило еще в феврале, и все это время занималось этим вопросом.

Нового посла США в Украине Киев ждет почти три года, после того как в апреле 2019 года Мари Йованович, которая на тот момент возглавляла американскую дипмиссию в Украине, срочно отозвали. Тогдашний президент США Дональд Трамп официально уволил ее с должности в мае 2019 года. С того момента в Украине не было постоянного американского посла и сменились несколько временных поверенных в делах США в Украине. С января 2020 эту должность занимает Кристина Квин. До нее временным поверенным в делах США в Украине был Уильям Тейлор.

Что известно о Бриджит Бринк?

Бриджит Бринк последние 25 лет строит дипломатическую карьеру в Госдепартаменте США.

С 1997 по 1999 год она была консульским политическим сотрудником в посольстве США в Белграде. Затем до 2002-го работала референтом по Кипру, а до 2004-го была спецпомощником замсекретаря Госдепартамента США по политическим вопросам в Европе. В одном из интервью, Бринк говорила, что именно опыт работы на Балканах помог ей понять, как быстро рухнувший общественный порядок может привести к войне.

В ее послужном списке непростая работа на должности политико-экономического руководителя в Тбилиси с 2005 по 2008 годы. Затем работа в президентском Совете национальной безопасности на посту директора по Эгейскому морю и Южному Кавказу — Бринк помогала продвигать интересы США в отношениях с Турцией, Грецией, Кипром, Грузией, Арменией, Азербайджаном. В 2011 году она вернулась в Грузию в качестве заместителя главы миссии посольства США в Тбилиси.

В мае 2019 года Бринк назначили чрезвычайным и полномочным послом США в Братиславе и до сегодняшнего дня она занимает эту должности.

Как писал ранее Фокус, незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину США вывезли работников американского посольства сначала из украинской столицы во Львов, а затем и вовсе отправили их в Польшу. В воскресенье во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев выяснилось, что американцы планируют уже на этой недели вернуть своих дипломатов в Украину. Сначала их отправят во Львов, а со временем в Киев.