Американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе, — CNN

По информации журналистов, в ближайшее время будет назначен посол США в Украине. Эту должность может занять посол Штатов в Словакии Бриджит Бринк.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин встретились в Украине с президентом Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским. Об этом сообщает CNN ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По информации издания, встреча длилась около 90 минут. Блинкен и Остин пообещали оказать очередную военную помощь Украине и другим странам региона, которые беспокоятся о дальнейшей эскалации военного конфликта со стороны России, а также сообщили, что в ближайшее время планируют вернуть дипломатов в Украину.

Дипломаты начнут "с однодневных поездок во Львов" и "перейдут к другим частям страны и, в конечном итоге, возобновят присутствие в Киеве", — сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента в комментарии журналистам.

Что говорят о визите в ОП?

Информацию, что в Украину вернутся американские дипломаты подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В ближайшее время в Киев вернется посольство США и будет назначен новый посол", — написал Ермак у себя в Telegram.

По информации американских журналистов, новым послом США в Украине президент Джо Байден может назначить Бриджит Бринк. Сейчас она действующий посол США в Словакии.

Глава ОП также сообщил, что США пообещали выделить Украине 322 млн долларов в рамках очередного пакета помощи, и добавил, что Киев передал союзникам специальный план по усилению санкций против РФ, который разработала экспертная группа Ермака-Макфола.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине американское посольство переместилось из Киева во Львов, а затем в Польшу. Нынешний визит высокопоставленных американских чиновников в Украину — первый с начала полномасштабной войны с Россией. Ранее о своей готовности посетить Киев сообщал президент США Джо Байден. Однако во время вчерашнего визита в Украину американская делегация сообщила, что организовать визит политика такого высокого ранга на данный момент слишком сложно.

Как писал Фокус, недавно президент США Джо Байден объявил, что Соединенные штаты предоставят Украины новый пакет военной помощи объемом в 800 миллионов долларов, а также окажут прямую поддержку украинской экономике.