Президент США Джо Байден готов к визиту в Украину (видео)

Во время короткого разговора с журналистом глава Белого дома заявил, что "решение сейчас принимается".

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Вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и лидерами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, с официальным визитом в Киев может прибыть и президент США Джо Байден. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста на авиабазе "Эндрюс", сообщается на официальном сайте "Белого Дома".

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Между Байденом и журналистом состоялся короткий диалог, в ходе которого президент США выразил готовность отправиться в Украину.

На вопрос, кого бы из официальных чиновников Джо Байден отправил в Украину сейчас, лидер США заявил, что в Белом доме как раз принимают это решение сейчас. На уточняющий вопрос "Кого бы вы отправили?", Байден ответил уже своим вопросом: "А вы готовы отправиться?". Журналист спросил в ответ: "А вы?", на что Байден ответил: "да".

[ + – ] Джо Байден готов ехать в Украину

Отметим, что Джо Байден активно помогает Украине с поставками вооружения для противостояния военной агрессии Российской Федерации. В частности, 6 апреля президент США подписал новый пакет военной помощи Украине. Предполагается, что пакет помощи размером $100 млн предусматривает отправку украинским военным новой партии ПТРК Javelin. Общий объем военной помощи, которую США оказали Украине с начала президентской каденции Байдена уже превысил 2,4 млрд долларов, а с момента российского вторжения в Украину — 1,7 млрд долларов.

Также Сенат США единогласно утвердил закон о "Ленд-Лизе" для Украины. Документ, который должен пройти через Палату представителей, в случае одобрения позволит Джо Байдену быстрее отправлять вооружение Украине.

В ближайшее время Пентагон отправит Украине бронетранспортеры M113, вертолеты Ми-17, 300 беспилотников-камикадзе и 500 ракет Javelin. Также возможна передача противокорабельных ракет малой дальности.