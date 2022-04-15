Президент США Джо Байден готовий до візиту в Україну (відео)

Під час короткої розмови з журналістом глава Білого дому заявив, що "рішення зараз ухвалюється".

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Слідом за прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном і лідерами Польщі, Латвії, Литви й Естонії, з офіційним візитом у Київ може прибути й президент США Джо Байден. Про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналіста на авіабазі "Ендрюс", повідомляється на офіційному сайті Білого дому.

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Між Байденом і журналістом відбувся короткий діалог, під час якого президент США висловив готовність вирушити в Україну.

На запитання, кого б із офіційних чиновників Джо Байден відправив в Україну зараз, лідер США заявив, що в Білому домі ухвалюють це рішення зараз. На уточнювальне запитання: "Кого б ви відправили?" — Байден відповів уже своїм запитанням: "А ви готові відправитися?". Журналіст запитав у відповідь: "А ви?" — на що Байден відповів: "Так".

[ + – ] Джо Байден готовий їхати в Україну

Зазначимо, що Джо Байден активно допомагає Україні з постачанням озброєння для протистояння військовій агресії Російської Федерації. Зокрема, 6 квітня президент США підписав новий пакет військової допомоги Україні. Передбачається, що пакет допомоги розміром $100 млн передбачає надсилання українським військовим нової партії ПТРК Javelin. Загальний обсяг військової допомоги, яку США надали Україні з початку президентської каденції Байдена, уже перевищив 2,4 млрд доларів, а з моменту російського вторгнення в Україну — 1,7 млрд доларів.

Також Сенат США одноголосно затвердив закон про ленд-ліз для України. Документ, який має пройти через Палату представників, у разі схвалення дозволить Джо Байдену швидше надсилати озброєння Україні.

Найближчим часом Пентагон відправить Україні бронетранспортери M113, вертольоти Мі-17, 300 безпілотників-камікадзе та 500 ракет Javelin. Також можливе передавання протикорабельних ракет малої дальності.