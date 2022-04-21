Артиллерия и дроны для Украины: Байден объявил о новом пакете военной помощи на $800 млн

В ходе выступления американский лидер также пообещал предоставить Украине экономическую помощь объемом в $500 млн.

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Президент США Джо Байден объявил о принятии нового пакета военной помощи Украине объемом в 800 миллионов долларов, а также предоставлении прямой поддержки украинской экономики. Об этом глава американского государства заявил в ходе обращения в четверг, 21 апреля, которое транслировал YouTube-канал "Голос Америки".

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Байден, в частности объявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередную партию военной помощи, в которую, в частности, войдут артиллерийские системы, боеприпасы и тактические дроны. Оружие будет доставляться на протяжении следующих двух недель.

Помимо этого президент США сообщил, что государство направит Украине 500 миллионов долларов для стабилизации ее экономики в условиях полномасштабной войны с РФ. Таким образом общий объем экономической помощи от американского государства достигнет отметки в 1 млрд долларов.

Байден также отметил, что бюджет, ранее одобренный Конгрессом для помощи Украине, исчерпывается, и поэтому он намерен обратиться с представлением о его увеличении.

Вместе с тем президент США объявил и о новой мере поддержки украинских беженцев — программе "Объединимся ради Украины". Она подразумевает, что те украинцы, находящиеся в Европе, которые хотят мигрировать в Соединенные Штаты, смогут это сделать легально, если у них есть спонсоры, способные обеспечить их проживание в стране, будь то родственники или неправительственные организации.

Байден в сегодняшнем обращении также сказал, что США призывают РФ обеспечить выход мирного населения из Мариуполя и с территории завода "Азовсталь", при этом добавив, что "есть сомнения, что (президент России Владимир) Путин действительно контролирует Мариуполь".

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в новом пакете военной помощи от США будут также и вертолеты, однако их количество не уточнялось.

Также мы сообщали, что прошлый пакет помощи объемом 800 млн долларов был принят американскими властями на прошлой неделе.