Американські дипломати повернуться до України цього тижня, — CNN

За інформацією журналістів, найближчим часом буде призначено посла США в Україні. Цю посаду може обійняти посол Штатів у Словаччині Бріджіт Брінк.

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24 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін зустрілися в Україні з президентом Володимиром Зеленським, а також міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим та міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Про це повідомляє CNN з посиланням на високопосадовця Держдепартаменту.

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За інформацією видання, зустріч тривала близько 90 хвилин. Блінкен та Остін пообіцяли надати чергову військову допомогу Україні та іншим країнам регіону, які переймаються подальшою ескалацією військового конфлікту з боку Росії, а також повідомили, що найближчим часом планують повернути дипломатів в Україну.

Дипломати почнуть "з одноденних поїздок до Львова" та "перейдуть до інших частин країни і, зрештою, відновлять присутність у Києві", — сказав високопоставлений представник Держдепартаменту у коментарі журналістам.

Що говорять про візит в ОП?

Інформацію, що в Україну повернуться американські дипломати, підтвердив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Найближчим часом до Києва повернеться посольство США і буде призначено нового посла", — написав Єрмак у себе в Telegram.

За інформацією американських журналістів, новим послом США в Україні президент Джо Байден може призначити Бріджіт Брінк. Нині вона чинний посол США у Словаччині.

Глава ОП також повідомив, що США пообіцяли виділити Україні 322 млн доларів у рамках чергового пакету допомоги, і додав, що Київ передав союзникам спеціальний план посилення санкцій проти РФ, який розробила експертна група Єрмака-Макфола.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні американське посольство перемістилося з Києва до Львова, а потім до Польщі. Нинішній візит високопоставлених американських чиновників до України перший з початку повномасштабної війни з Росією. Раніше про свою готовність відвідати Київ повідомляв президент США Джо Байден. Проте під час вчорашнього візиту до України американська делегація повідомила, що організувати візит політика такого високого рангу наразі надто складно.

Як писав Фокус, нещодавно президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом 800 мільйонів доларів, а також нададуть пряму підтримку українській економіці.