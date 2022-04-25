Кандидатом на пост посла США в Україні оголосили Бріджит Брінк, — Білий Дім (фото)

Цікаво, що кандидатуру Брінк на посаду посла Сполучених Штатів в Україні погоджували з нашим МЗС із лютого цього року.

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Президент США Джо Байден офіційно оголосив про висунення кандидатури Бріджіт Брінк, яка зараз очолює дипломатичну місію у Словаччині, на посаду посла США в Україні. Про це повідомляє Білий дім.

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Висунення Брінк не стало сюрпризом, тому що запит на погодження її кандидатури міністерство закордонних справ України, за словами голови відомства Дмитра Кулеби, отримало ще у лютому, і весь цей час займалося цим питанням.

Нового посла США в Україні Київ чекає майже три роки, після того, як у квітні 2019 року Марі Йованович, яка на той момент очолювала американську дипмісію в Україні, терміново відкликали. Тодішній президент США Дональд Трамп офіційно звільнив її з посади у травні 2019 року. Відтоді в Україні не було постійного американського посла і змінилося кілька тимчасових повірених у справах США в Україні. З січня 2020 року цю посаду обіймає Крістіна Квін. До неї тимчасовим повіреним у справах США в Україні був Вільям Тейлор.

Що відомо про Бріджит Брінк?

Бріджит Брінк останні 25 років будує дипломатичну кар'єру в Держдепартаменті США.

З 1997 по 1999 рік вона була консульською політичною співробітницею у посольстві США у Белграді. Потім до 2002-го працювала референтом з Кіпру, а до 2004-го була спецпомічницею заступника секретаря Держдепартаменту США з політичних питань у Європі. В одному з інтерв'ю, Брінк говорила, що саме досвід роботи на Балканах допоміг їй зрозуміти, як швидко зруйноваиний громадський порядок може призвести до війни.

У її послужному списку непроста робота на посаді політико-економічного керівника Тбілісі з 2005 по 2008 роки. Потім робота у президентській Раді національної безпеки на посаді директора з Егейського моря та Південного Кавказу — Брінк допомагала просувати інтереси США у відносинах із Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Вірменією, Азербайджаном. У 2011 році вона повернулася до Грузії як заступниця голови місії посольства США в Тбілісі.

У травні 2019 року Брінк призначили надзвичайним та повноважним послом США у Братиславі і до сьогодні вона обіймає цю посаду.

Як писав раніше Фокус, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вивезли працівників американського посольства спочатку з української столиці до Львова, а потім взагалі відправили їх у Польщу. У неділю під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва з'ясувалося, що американці планують уже цього тижня повернути своїх дипломатів до України. Спочатку їх відправлять до Львова, а згодом до Києва.