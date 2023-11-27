"В интересах США": экс-госсекретарь Помпео сказал, почему важно поддержать Украину

По словам опытного политика Майка Помпео, в итоге США все же продолжат предоставлять Украине ресурсы и инструменты, в которых она нуждается.

Related video

Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ, республиканец Майк Помпео считает, что Украине следует предоставить все ресурсы и инструменты, в которых она нуждается. Об этом он рассказал в интервью NV.

"Я лично хотел бы, чтобы мы сделали больше и быстрее. И я надеюсь, что все в правительстве США и по всей Америке, и даже внутри моей партии, где есть люди, которые имеют другие взгляды, чем я, надеюсь, что они поймут, что это глубоко в интересах Украины, это глубоко в интересах Европы, и это глубоко в интересах Америки — предоставить инструменты для фактической победы в этом конфликте, подтолкнуть Владимира Путина к тому, чтобы он в конце концов отступил, чтобы завоевание Украины стало для него недостижимой целью", — подчеркнул политик.

И заверил в том, что Америка будет продолжать это делать, и "я буду продолжать работать над тем, чтобы это было так".

Важно

"Украина обеспечит успех": экс-госсекретарь США Майк Помпео получил должность в "Киевстар"

Помпео напомнил, что именно администрация экс-президента Дональда Трампа впервые фактически предоставила Украине системы вооружения, именно эта администрация сдерживала Россию. И подчеркнул, что, надеется, Украина помнит это, как и помнит то, именно администрация Обамы отказала Украине в инструментах, необходимых для защиты от российской угрозы.

"И моя основная критика президента Байдена и, откровенно говоря, НАТО, заключается в том, что они не смогли удержать Путина от бессмысленных разрушений, которые происходят с февраля 2022 года", — уточнил Помпео.

Политик прокомментировал текущую проблему с принятием пакета помощи Украине, которая возникла из-за позиции республиканцев в Палате представителей США. При этом он выразил уверенность, что в итоге "Соединенные Штаты все же продолжат предоставлять Украине ресурсы и инструменты, в которых она нуждается".

Ситуация с военной помощью Украине — что известно

В воскресенье, 26 ноября, лидер сенатского большинства Чак Шумер объявил, что он планирует провести голосование в Сенате по запросу президента США Джо Байдена о помощи Украине и Израилю 4 декабря. В тот же день председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер выразил сомнения, что конгрессмены примут финансирование Украины и Израиля до конца нынешнего года.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США начали посылать Украине меньшие пакеты военной помощи, чтобы и в дальнейшем поддерживать ее, пока Конгресс остается в тупике по вопросу финансирования.

2 ноября Палата представителей США во главе с новым спикером Майком Джонсоном приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 миллиарда долларов. Помощи Украине в законопроекте предусмотрено не было.

20 октября Белый дом запросил у Конгресса почти 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.

Важно

Политика и производство: какие возникли проблемы у Запада с военной поддержкой Украины

Напомним, 4 апреля Майк Помпео раскритиковал ООН из-за членства РФ и Китая. Организация, по его словам, имела смысл в момент своего создания, но, по мнению политика, членство в ООН стран, которые пренебрегают международным правом, показывает, что она изживает себя.