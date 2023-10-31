Политика и производство: какие возникли проблемы у Запада с военной поддержкой Украины

В плане дальнейшей поддержки Украины возникла политическая проблема в виде премьер-министра Словакии Роберта Фицо и его коллеги из Венгрии. Кроме того, по словам европейского военачальника, военная помощь Киеву показала "дно бочки" на европейских складах.

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На прошедшем в Брюсселе заседании Европейского совета были предприняты попытки добиться единодушия среди представителей 27 государств в дальнейшей военной поддержке Украины. Однако при всей видимости единства на бумаге трудно было не заметить непримиримую позицию по этому вопросу членов ЕС — Венгрии и Словакии. О двух проблемах, возникших перед Украиной в плане западной военной помощи, рассказали 30 октября обозреватели Breaking Defence.

Авторы материала пишут, что итоговый документ по результатам этих встреч содержал заявление о том, что Украина является и будет оставаться приоритетом, поэтому поддержка Киева будет осуществляться столько, сколько потребуется, в том числе экономическими, гуманитарными, военными и дипломатическими средствами.

Таким образом члены ЕС обязуются оказывать устойчивую военную поддержку Украине на протяжении всего российско-украинского конфликта.

Однако в реальности ситуация может выглядеть иначе, поскольку с одной стороны вновь избранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине и отказаться от дальнейших санкций в отношении России, премьер-министр Виктор Орбан с пророссийской позицией приобрел в лице Фицо союзника.

Таким образом президент Украины Владимир Зеленский, пишут обозреватели, столкнулся с "головной болью" из-за возможных политических разногласий внутри ЕС. Кроме того, даже если европейским странам удастся сохранить свою политику поддержки Киева, поставлять оружие в арсенал Украины будет все труднее и труднее.

Производство и дефицит вооружения

Как заявил адмирал Королевского военно-морского флота Нидерландов Роб Бауэр, поставки вооружения для нужд ВСУ показа "дно бочки".

"Мы передаем Украине системы вооружений и боеприпасы, что примечательно, не с полных складов. Мы начали отдавать с полузаполненных или опустевших складов в Европе", — сказал адмирал.

При этом его слова прозвучали на фоне статьи в британской Telegraph, где говорилось, что Великобритания "отдала Украине почти столько, сколько может себе позволить".

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Между тем министр обороны Великобритании Грант Шеппс ответил в интервью Breaking Defense заявил, что слова журналистов Telegraph не совсем верны.

"Эта история просто не совсем верна. На самом деле на заседание Контактной группы в Брюссель я объявил о выделении еще 170 млн. фунтов стерлингов на различные виды помощи, включая международное финансирование, которое Великобритания помогла собрать вместе", — подчеркнул министр.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил новый пакет военной помощи только Израилю. При этом он добавил, что Сенат сможет разработать свой собственный мегапакет, связывающий Израиль, Украину, Тайвань и финансирование американских границ.