"Украина обеспечит успех": экс-госсекретарь США Майк Помпео получил должность в "Киевстар"

Бывший американский чиновник получил должность независимого неисполнительного директора. Майк Помпео, как говорится в сообщении "Киевстар", с нетерпением ждет возможности сделать свой вклад.

Related video

Бывший государственный секретарь США Майкл Помпео будет работать в украинском мобильном операторе "Киевстар" независимым неисполнительным директором Совета директоров. Пресс-служба компании сообщила об этом в Facebook.

Он является партнером Impact Investments, которую недавно создали в США. Финансовая и инвестиционная фирма занимается консультированием, инвестированием и партнерством с ведущими мировыми стратегическими компаниями. Деятельность осуществляется в различных отраслях и регионах.

Важно

Трамп пообещал закончить войну в Украине за сутки: реакция его будущего конкурента (видео)

Impact будет осуществлять поддержку менеджмента "Киевстар" и его материнской компании Veon. Сотрудничество будет реализовываться в ряде ключевых стратегических инициатив по Украине.

В сообщении говорится о том, что Помпео уже отреагировал на получение должности. Он отметил VEON и "Киевстар" в их чрезвычайной службе народу Украины. По его словам, наше государство благодаря частному предпринимательству и инвестициям достигнет результатов, а сам он с нетерпением ждет возможности внести свой вклад в эти достойные похвалы усилия.

"Украина обеспечит свое экономическое будущее и успех", — говорится в его заявлении.

Фото: Київстар

Кто такой Майк Помпео

Майк Помпео работал в 2018-2021 годах на должности госсекретаря США. С 2017 по 2018 год он занимал должность шестого директора Центрального разведывательного управления. Он выполнял функции на этих должностях во времена президентства Дональда Трампа.

Напомним, 4 апреля Майк Помпео раскритиковал ООН из-за членства РФ и Китая. Организация, по его словам, имела смысл в момент своего создания, но, по мнению политика, членство в ООН стран, которые пренебрегают международным правом, показывает, что она изживает себя.