Трамп пообещал закончить войну в Украине за сутки: реакция его будущего конкурента (видео)

По словам экс-госсекретаря США Майка Помпео, администрация Байдена приняла правильное решение, оказывая Украине военную помощь, однако делает это слишком "медленно и боязливо".

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Бывший государственный секретарь США и предполагаемый кандидат от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году Майк Помпео заявил, что не может понять, что имел в виду Дональд Трамп, обещая закончить войну в Украине за 24 часа. Об этом Помпео сказал в интервью изданию Fox News 28 марта.

Журналистка показала политику отрывок из интервью бывшего американского президента, где он говорит об "очень простой", но секретной технике переговоров, которую он использовал бы, чтобы положить конец военному конфликту в Украине. Ведущая спросила, возможно ли завершить войну в течение одного дня.

"Я не знаю, о чем он говорит", — ответил Майк Помпео.

Майк Помпео высказался об обещании Трампа закончить войну в Украине

Политик также добавил, что во время президентства Дональда Трампа президент РФ Владимир Путин не решился на полномасштабное вторжение в Украину. При этом Помпео уточнил, что занимал в то время должность госсекретаря США.

Майк Помпео также заявил, что "аплодирует" политике нынешнего американского президента Джо Байдена касательно решения оказывать Украине военную помощь. Однако, по его мнению, администрация Байдена действует слишком "медленно и боязливо".

В издании Newsweek отмечают, что Майк Помпео может бросить вызов Дональду Трампу, выдвинув свою кандидатуру от Республиканской партии на президентских выборах в 2024 году. Ранее он был госсекретарем США, а также директором ЦРУ.

Напомним, что по данным Politico от 29 марта, Майк Помпео планирует совершить визит в Украину 3 апреля, чтобы продемонстрировать украинцам свою поддержку. Журналисты отмечают, что таким образом политик может противопоставить себя Трампу, который демонстрирует симпатию к РФ.