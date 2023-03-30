Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні за добу: реакція його майбутнього конкурента (відео)

За словами ексдержсекретаря США Майка Помпео, адміністрація Байдена ухвалила правильне рішення, надаючи Україні військову допомогу, проте робить це надто "повільно та боязко".

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Колишній державний секретар США та ймовірний кандидат від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році Майк Помпео заявив, що не може зрозуміти, що мав на увазі Дональд Трамп, обіцяючи закінчити війну в Україні за 24 години. Про це Помпео сказав у інтерв'ю виданню Fox News 28 березня.

Журналістка показала політику уривок з інтерв'ю колишнього американського президента, де він говорить про "дуже просту", але секретну техніку переговорів, яку він використав би, щоб покласти край військовому конфлікту в Україні. Ведуча запитала, чи можна завершити війну протягом одного дня.

"Я не знаю, про що він говорить", — відповів Майк Помпео.

Майк Помпео висловився про обіцянку Трампа закінчити війну в Україні

Політик також додав, що під час президентства Дональда Трампа, президент РФ Володимир Путін не зважився на повномасштабне вторгнення в Україну. При цьому Помпео уточнив, що обіймав на той час посаду держсекретаря США.

Майк Помпео також заявив, що "аплодує" політиці нинішнього американського президента Джо Байдена щодо рішення надавати Україні військову допомогу. Однак, на його думку, адміністрація Байдена діє надто "повільно та боязко".

У виданні Newsweek зазначають, що Майк Помпео може кинути виклик Дональду Трампу, висунувши свою кандидатуру від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року. Раніше він був держсекретарем США та директором ЦРУ.

Нагадаємо, що за даними Politico від 29 березня, Майк Помпео планує здійснити візит до України 3 квітня, щоб продемонструвати українцям свою підтримку. Журналісти зазначають, що таким чином політик може протиставити себе Трампу, який демонструє симпатію до Росії.