"Виразити підтримку": потенційний конкурент Трампа Помпео їде в Україну, — Politico

Видання пише, що своїм візитом ексдержсекретар США Майкл Помпео продемонструє підтримку Україні. Це може краще вирізнити його серед інших кандидатів на пост президента США.

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Колишній держсекретар США в Адміністрації президента Дональда Трампа Майк Помпео відвідає Україну 3 квітня. Про це повідомляє Politico сьогодні, 29 березня.

У червні 2022 року Помпео засудив повномасштабне вторгнення РФ та закликав США передати Києву нові типи зброї, зокрема танки Abrams. Щоправда, у січні 2023 року заявив, що необхідно знайти довговічне та компромісне врегулювання ситуації в російсько-українській війні, яке було б прийнятним для громадян України та Росії.

Наголошується, що своїм візитом Помпео продемонструє підтримку Україні. Це може на краще відрізнити його від інших кандидатів на пост президента США, наприклад від Дональда Трампа, який демонструє своє розташування Москві.

Чи зустрінеться ексдержсекретар США із президентом України Володимиром Зеленським поки що невідомо.

А на відміну від Помпео, Трамп ніколи не приховував своєї симпатії до президента Росії Володимира Путіна. У серпні 2022 року експрезидент США заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було б відмовитися від Криму і дати РФ гарантії про невступ України до НАТО, щоб запобігти війні.

Наприкінці лютого лідер республіканців обіцяв "вирішити питання" про війну в Україні двома телефонними дзвінками, якщо його переоберуть на президентську посаду.

14 березня стало відомо, що Дональд Трамп заявив, що у разі його переобрання ядерна погроза нібито зникне, а також наголосив, що він категорично проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна в Росії.