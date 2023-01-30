"Потрібно знайти компроміс": колишній шеф ЦРУ назвав умови припинення війни в Україні

На думку Майкла Помпео, якщо не буде досягнуто довговічного компромісу у російсько-українській війні, для США існує загроза застосування тактичної ядерної зброї.

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Колишній керівник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Майкл Помпео заявив, що необхідно знайти довговічне та компромісне врегулювання ситуації в російсько-українській війні, яке було б прийнятним для громадян України та Росії. Компроміс потрібен, оскільки існує велика загроза застосування тактичної ядерної зброї, сказав Помпео у прямому ефірі політичного ток-шоу The Rubin Report.

За його словами, війна в Україні несе щоденні ризики для Сполучених Штатів — це небезпека застосування тактичної ядерної зброї та можливих кіберкампаній з боку Росії. Натомість колишній керівник ЦРУ зазначив, що громадянам України необхідно надати якийсь інструмент для того, щоб захищатися від авторитарного режиму. І якщо Україна готова захищати свій суверенітет на фронті, він сам готовий допомагати їм захищатися від режиму, який призводить до вбивства цивільних.

"Нам потрібно знайти рішення, яке має дві особливості. По-перше, воно має бути прийнятним для російського народу та українського. По-друге, потрібно знайти рішення, яке було б довговічним", — наголосив Помпео.

Однак для збереження відносної стабільності, вважає ексглава ЦРУ, Сполучені Штати не повинні використовувати військову силу, оскільки цього можна досягти іншими способами, причому швидко і результативно.

"Америка має можливість проявити свою силу, але не солдатів, льотчиків або моряків, а зробити це швидко і зі значним результатом", — додав Помпео.

У ході діалогу з ведучим Дейвом Рубіном колишній чиновник погодився з тим, що подібні угоди укласти буде важко, оскільки президент РФ Володимир Путін з одного боку не має наміру відступати, маючи за спиною ядерне озброєння, з іншого боку — не бажає закінчити як Муаммар Каддафі.

"Це буде складно для обох лідерів… але вони обидва повинні знайти шляхи, якими вони можуть рухатися далі. Якщо кожен із них боротиметься за збереження своєї влади, то українці та росіяни озирнуться і скажуть — "дивіться, що трапилося з нашими країнами". Тому, я думаю, ми маємо зосередитися не на окремих особах, а на системі", — переконаний ексглава ЦРУ.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін в інтерв'ю російському виданню "Известия" 29 січня заявив, що на даний момент залучення ООН до переговорів щодо завершення війни з Україною неможливе. За його словами, причиною цього є довіра до секретаріату організації, яка значною мірою була підірвана через тривалу бездіяльність міжнародних чиновників.