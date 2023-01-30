"Нужно найти компромисс": бывший шеф ЦРУ назвал условия прекращения войны в Украине

По мнению Майкла Помпео, если не будет достигнут долговечный компромисс в российско-украинской войне, для США существует угроза применения тактического ядерного оружия.

Related video

Бывший руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео заявил, что необходимо найти долговечное и компромиссное урегулирование ситуации в российско-украинской войне, которое было бы приемлемо для граждан Украины и России. Компромисс необходим, поскольку существует большая угроза применения тактического ядерного оружия, сказал Помпео в прямом эфире политического ток-шоу The Rubin Report.

По его словам, война в Украине несет ежедневные риски для Соединенных Штатов — это опасность применения тактического ядерного оружие и возможные киберкампании со стороны России. Вместе с тем бывший руководитель ЦРУ отметил, что гражданам Украины необходимо предоставить некий инструмент для того, чтобы защищаться от авторитарного режима. И если Украина готова защищать свой суверенитет на фронте, то он сам готов помогать им защищаться от режима, который приводит к убийству гражданских.

"Нам нужно найти решение, которое имеет две особенности. Во-первых, оно должно быть приемлемо для российского народа и украинского. Во-вторых, нужно найти решение, которое было бы долговечным", — подчеркнул Помпео.

Однако для сохранения относительной стабильности, считает экс-глава ЦРУ, Соединенным Штатам не следует использовать военную силу, поскольку этого можно достичь другими способами, причем быстро и результативно.

"У Америки есть возможность проявить свою силу, но не солдат, летчиков или моряков, а сделать это быстро и со значимым результатом", — добавил Помпео.

В ходе диалога с ведущим Дэйвом Рубином бывший чиновник согласился с тем, что подобные соглашения заключить будет трудно, поскольку президент РФ Владимир Путин с одной стороны не намерен отступать, имея за спиной ядерное вооружение, с другой — не желает закончить как Муаммар Каддафи.

"Это будет сложно для обоих лидеров… но они оба должны найти пути, по которым они могут двигаться дальше. Если каждый из них будет бороться за сохранение своей власти, то украинцы и россияне оглянутся и скажут — "посмотрите, что случилось с нашими странами". Поэтому, я думаю, мы должны сосредоточиться не на отдельных лицах, а на системе" — убежден экс-глава ЦРУ.

Напомним, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью российскому изданию "Известия" 29 января заявил, что на данный момент привлечение ООН к переговорам касательно завершения войны с Украиной невозможно. По его словам, причиной этому — доверие к секретариату организации, которое в значительной степени было подорвано из-за длительного бездействия международных чиновников.