"Выразить поддержку": потенциальный конкурент Трампа Помпео едет в Украину, — Politico

Издание пишет, что своим визитом экс-госсекретарь США Майкл Помпео продемонстрирует поддержку Украине. Это может в лучшую сторону отличить его от других кандидатов на пост президента США.

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Бывший госсекретарь США в администрации президента Дональда Трампа Майк Помпео посетит Украину 3 апреля. Об этом сообщает Politico сегодня, 29 марта.

В июне 2022 года Помпео осудил полномасштабное вторжение РФ и призвал США передать Киеву новые типы оружия, в частности танки Abrams. Правда, в январе 2023 заявил, что необходимо найти долговечное и компромиссное урегулирование ситуации в российско-украинской войне, которое было бы приемлемо для граждан Украины и России.

Отмечается, что своим визитом Помпео продемонстрирует поддержку Украине. Это может в лучшую сторону отличить его от других кандидатов на пост президента США, например от Дональда Трампа, который демонстрирует свое расположение Москве.

Встретится ли экс-госсекретарь США с президентом Украины Владимиром Зеленским, пока что неизвестно.

А в отличии Помпео, Трамп никогда не скрывал своей симпатии к президенту России Владимиру Путину. В августе 2022 года экс-президент США заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы отказаться от Крыма и дать РФ гарантии о невступлении Украины в НАТО, чтобы предотвратить войну.

В конце февраля лидер республиканцев обещал "решить вопрос" о войне в Украине двумя телефонными звонками, если его переизберут на президентский пост.

14 марта стало известно, что Дональд Трамп заявил, что в случае его переизбрания ядерная угроза якобы исчезнет, а также подчеркнул, что он категорически против смены диктаторского режима Владимира Путина в России.