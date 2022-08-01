Зеленський мав відмовитися від Криму, щоб уникнути війни з РФ, — Трамп

Володимир Путін зацікавлений у повному захопленні України, тому, на думку експрезидента США, Києву буде складно зараз укласти угоду з Кремлем.

Україна могла уникнути повномасштабної війни з Росією, якби визнала окупований Крим частиною РФ. Таку заяву в ефірі подкасту The Clay Trevis та Buck Sexton Show зробив експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

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За його словами, Україна мала укласти угоду про визнання окупованого Криму частиною Росії. Крім цього, Дональд Трамп вважає, що Київ міг би відмовитись від вступу до складу НАТО, що дозволило б уникнути повномасштабної війни проти РФ.

"Добре, ми не вступатимемо до НАТО", і у вас (у України — ред.) була б країна, бо я вважаю, що Путін хотів укласти угоду. А зараз я не думаю, що він хоче укласти угоду. Я думаю, що за нинішніх умов домовитися набагато складніше", — продовжив експрезидент США.

На думку Дональда Трампа, Володимир Путін продовжуватиме захоплювати українські території, а армія РФ — обстрілювати мирні міста. Експрезидент США в ефірі подкасту додав, що йому сумно спостерігати за тим, що відбувається в Україні.

"Путін хотів би захопити всю країну. Я ніколи не думав, що він вторгнеться в Україну. Він знав, що його атакують, і він це розумів, і я йому це казав. Він перекинув 200 тисяч солдатів на кордон для переговорів, і не зміг укласти угоду — і зараз я не впевнений, що ви зможете укласти угоду дуже швидко", — резюмував Трамп, коментуючи повномасштабну війну в Україні та можливе врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.

[ + – ] Зеленський мав відмовитися від Криму, щоб уникнути війни з РФ, — Дональд Трамп

Нагадаємо, наприкінці липня експрезидент США Дональд Трамп обурювався тим, що Сполучені Штати витрачають на Україну велику кількість грошей. За словами колишнього голови Білого дому, у Вашингтона на сьогодні $35 трлн держборгу, тому влада має раціональніше розпоряджатися коштами.

Також Дональд Трамп звинувачував чинного президента Джо Байдена у тому, що він веде США до Третьої світової війни.