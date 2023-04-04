"Это насмешка": экс-глава Госдепа раскритиковал ООН из-за членства РФ и Китая

Организация, по словам Майка Помпео, имела смысл в момент создания, но, по мнению политика, членство в ООН стран пренебрегающих международным правом показывает, что она изжила себя.

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Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил в Киеве, что не испытывает оптимистических прогнозов в отношении ООН, поскольку "организация фундаментально сломана". Об этом он рассказал в ходе своего визита в столицу Украины во время дискуссии "Поддержка Украины США — что нужно сделать и почему это важно", сообщает "Радио Свобода".

В процесее обсуждения поддержки Украины, народная депутат Алена Шкрум отметила, что с 1 апреля интересы международной безопасности в ООН находятся "в руках россиян", которые председательствуют в Совбезе организации.

Помпео сообщил, что организация имела смысл во время своего создания, однако в нынешнее время она сломана уже фундаментально.

"Я не настроен оптимистично по отношению к ООН. Возможно, она имела смысл, когда была создана, но все видели, как Советом ООН по правам человека руководили иранцы. Мы видели, как венесуэльцы отвечали за права человека в ООН вместе с иранцами, которые относились к женщинам как к собственности и руководили Советом по правам человека ООН. Мы видим это снова и снова. Сегодня ООН не будет противостоять факту, что Коммунистическая партия Китая содержит миллион мусульман в концентрационных лагерях в западной части страны. Организация фундаментально сломана", – заявил он.

По словам Помпео, членство двух стран, пренебрегающих международным правом (России и Китая — ред.) — это пережиток прошлого.

"Это пережиток времени, что Коммунистическая партия КНР и Россия занимают места в Совбезе ООН и являются двумя странами, которые не намерены соблюдать международное право. Вряд ли они подчинятся. Я считаю, это насмешкой над тем, что было. Если вы посмотрите на миссию ООН, в процессе, когда она создавалась, тогда в нее закладывались благородные идеи, содержащиеся в Уставе ООН. Впрочем, сейчас мы можем увидеть, что учреждение сломано. Но у меня есть теория, как двигаться вперед", – добавил Помпео.

Напомним, в понедельник 3 апреля, стало известно РФ будет председательствовать в Совете безопасности ООН на протяжении всего месяца, что вызывает сильное беспокойство у представителей ведомств по вопросам безопасности США.

В тот же день постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя высмеял опасения и негодования США по поводу того, что РФ не может быть председателем Совета безопасности из-за своего вторжения в Украину.