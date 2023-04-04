"Це насмішка": екс-глава Держдепу розкритикував ООН через членство РФ та Китаю

Організація, за словами Майка Помпео, мала сенс у момент свого створення, але, на думку політика, членство в ООН країн, які нехтують міжнародним правом, показує, що вона зживає себе.

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Екс-держсекретар США Майк Помпео заявив у Києві, що не має оптимістичних прогнозів щодо ООН, оскільки "організація фундаментально зламана". Про це він розповів під час свого візиту до столиці України під час дискусії "Підтримка України США — що потрібно зробити і чому це важливо", повідомляє "Радіо Свобода".

У процесі обговорення підтримки України, народна депутат Олена Шкрум зазначила, що з 1 квітня інтереси міжнародної безпеки в ООН знаходяться "в руках росіян", які головують у Раді безпеки організації.

Помпео повідомив, що організація мала сенс під час свого створення, проте наразі вона зламана вже фундаментально.

"Я не налаштований оптимістично стосовно ООН. Можливо, вона мала сенс, коли була створена, але всі бачили, як Радою ООН з прав людини керували іранці. Ми бачили, як венесуельці відповідали за права людини в ООН разом з іранцями, які ставилися до жінок як до власності і керували Радою з прав людини ООН. Ми бачимо це знову і знову. Сьогодні ООН не протистоятиме факту, що Комуністична партія Китаю містить мільйон мусульман у концентраційних таборах у західній частині країни. Організація фундаментально зламана", — заявив він. .

За словами Помпео, членство двох країн, які нехтують міжнародним правом (Росії та Китаю – ред.) – це пережиток минулого.

"Це пережиток часу, що Комуністична партія КНР і Росія займають місця в Раді безпеки ООН і є двома країнами, які не мають наміру дотримуватися міжнародного права. Навряд чи вони підкоряться. Я вважаю, це глузуванням з того, що було. Якщо ви подивіться на місію ООН, у процесі, коли вона створювалася, тоді в неї закладалися шляхетні ідеї, які містяться у Статуті ООН. Утім, зараз ми можемо побачити, що установа зламана. Але я маю теорію, як рухатися вперед", – додав Помпео.

Нагадаємо, у понеділок 3 квітня, стало відомо, що РФ головуватиме в Раді безпеки ООН протягом всього місяця, що викликає сильне занепокоєння у представників відомств з питань безпеки США.

Того ж дня постійний представник РФ в ООН Василь Небензя висміяв обурення США з приводу того, що РФ не може бути головою Ради безпеки через своє вторгнення в Україну.