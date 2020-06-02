Путин определил условия для применения Россией ядерного оружия

Согласно документу, РФ может применить ядерный арсенал в случае агрессии с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено существование государства

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы политики России в области ядерного сдерживания. В документе в том числе перечислены условия, при которых может применяться ядерное оружие. Указ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

В документе отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение — крайняя вынужденная мера.

Согласно документу, Россия "оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование самого государства".

При этом конкретными условиями применения Россией ядерного оружия названы:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников;

применение противником по территории страны и ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения;

воздействие противника на ее критически важные государственные и военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия с применением обычного вооружения, которая будет угрожать самому существованию российского государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается президентом РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

Папа Римский Франциск призвал мир отказаться от ядерного оружия.

В России на системном уровне изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах.