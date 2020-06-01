В поселке Агинское Забайкальского края РФ на сопке, где камнями выложено официальное название населенного пункта, в ночь на 1 июня появилась новая надпись "Путин вор". Об этом сообщило агентство Чита.ру

Надпись обнаружили рано утром, а к 9.00, ее уже убрали и восстановили название поселка.

"Вчера вечером ещё была старая надпись "Агинское", а сегодня утром новая. Ещё в 8.00 она была, около 9.00 её начали перекладывать, было написано "Путинкое". Сейчас надпись уже восстановлена", – говорится в сообщении.

В администрации поселка сначала заявили, что надпись может быть обычным фотомонтажом, но позже подтвердили, что снимки настоящие.

"Многие из нас стали очевидцами крайне неприятного и глупого инцидента по изменению надписи "Агинское" на склоне горы… мне очень стыдно и обидно за весь наш поселок, за всех наших хороших и добрых людей, живущих в нем", – заявил глава Агинского Андрей Дашин.

Члены местной ячейки Партии прогресса России опубликовали в Twitter фото людей, бегущих на сопку, чтобы убрать слова о президенте России.

"ХАХАХА, все СМИ закрывают на первом фото видно, как бегут люди разбирать буквы, сотрудники администрации наверное.)) В Агинском округе опровергли создание надписи про Путина на сопке", – написано в тексте сообщения.

Надпись "Путин вор" на горе в поселке Агинское продержалась меньше суток. Полиция разыскивает автора.

Посёлок Агинское – это столица Агинского Бурятского округа и Агинского района. Он расположен в 150 километрах от Читы. Численность населения составляет около 18 тысяч человек.

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